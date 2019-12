Ballon d'or : Messi sacré pour la 6e fois

Il y a donc lui et les autres. Leo Messi a vécu un nouveau triomphe. Un de plus. Et vu la dimension et le talent du personnage, on ne pariera pas que c'est le dernier. L'Argentin a reçu ce lundi au théâtre du Châtelet un nouveau Ballon d'or, le sixième pour un joueur qui n'a été qu'une seule fois absent du podium depuis 2007.Tout en haut d'un palmarès où l'on croise Johan Cruyff, Franz Beckenbauer ou Michel Platini, le n°10 a mis le monde du foot à ses pieds avec un trophée de plus que son meilleur rival, Cristiano Ronaldo. Son talent est indéniable, sa saison remarquable. Une prestation saluée par ses coéquipiers - Griezmann, Ter Stegen, De Jong - venus assister au triomphe parisien du héros du jour, de l'année, voire du siècle. Meilleur buteur européen (36 buts), il a encore été le principal moteur des Catalans pour aller décrocher un nouveau titre de champion d'Espagne, le dixième personnel de la « Puce ». Un bilan comptable par lequel pourraient débuter les p'tits gars de Liverpool au moment d'énoncer la liste de leurs regrets. Comme les Champions du monde français l'an dernier, les Reds ont payé cher la force du nombre six mois après un exploit collectif colossal qui leur a permis de décrocher le graal de la Ligue des champions, 14 ans après la victoire de la bande de Steven Gerrard.Ils étaient sept dans la liste des trente finalistes, ils terminent à quatre dans le top 7 (Van Djik, Sané, Salah, Alisson). Pour le défenseur néerlandais, élu meilleur joueur européen de la saison par l'UEFA et bourreau de la bande de Messi en demi-finale retour de la Ligue des champions, le coup n'est pas passé loin. Pas vexé, le colosse est venu assister à la remise du Ballon d'or. Il a fait bonne figure, assis à côté de son vainqueur. Il l'a respectueusement applaudi et reçu l'accolade du maître avant qu'il ne file sur la scène. Comme s'il savait parfaitement que l'éclipse qui a permis ...