Ballon d'or : Messi a gagné de peu d'après le décompte des voix

Pour l'Europe et l'Asie, le Ballon d'or est Virgil Van Dijk. Le Néerlandais vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool, deuxième du scrutin, a remporté la majorité des voix attribuées sur ces deux continents. Mais les votes de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Océanie ont permis à Lionel Messi d'arracher son sixième Ballon d'or.Un succès d'un souffle, selon le décompte des votes dévoilé ce mardi par l'hebdomadaire France Football : l'Argentin du Barça n'a récolté que 7 points de plus que le défenseur.Les 176 journalistes invités à voter devaient décerner 6 points au 1er de leur palmarès, 4 points au 2e, 3 points au 3e, 2 points au 4e et 1 point au 5e. Il aurait donc suffi que deux jurés ayant placé Messi en tête et Van Dijk en deuxième position inversent leur vote pour que le défenseur remporte le scrutin. VIDÉO. Messi et ses 6 Ballon d'or : « Je suis heureux d'être le seul » Autre particularité, l'Afrique, dont aucun représentant n'a fini sur le podium depuis le sacre de George Weah en 1995, n'a pas placé Sadio Mané en tête. L'attaquant vainqueur de la Ligue des champions et finaliste de la Coupe d'Afrique des nations avec le Sénégal pointe à la deuxième place sur ce continent.Dans un vote souvent patriotique, on peut s'étonner d'un manque de chauvinisme... et le relativiser, puisque Sadio Mané, ancien joueur de Metz, « surperforme » sur ses terres alors qu'il n'est que quatrième sur tous les autres continents. Mané a été placé 17 fois en tête (notamment par le journaliste français Pascal Ferré), loin derrière Van Dijk (69 fois) et Messi (61 fois). LIRE AUSSI > Ballon d'or : le sacre de Rapinoe, la star militante des Etats-UnisComme chaque année, certains électeurs produisent des bulletins surprenants. Le journaliste sri-lankais Hafiz Marika a ainsi attribué ses points à cinq joueurs dont aucun ne figure dans le top 5 du classement final : dans ...