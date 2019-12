Ballon d'or : Mbappé, classé 6e, l'avait prédit

Kylian Mbappé développe de nombreuses qualités et la lucidité en fait partie. L'attaquant du PSG, 20 ans, avait déjà acté le fait qu'il ne méritait pas de figurer sur le podium du soixante-quatrième Ballon d'or (remporté par Lionel Messi) et il ressort que les votants partageaient son point de vue. Sixième du classement juste derrière Mohamed Salah, le numéro 10 parisien recule de deux cases par rapport à la saison dernière, celle où il a été sacré champion du monde, et où il avait également glané le premier trophée Kopa récompensant le meilleur espoir du continent.Rappelons que Mbappé avait terminé à la septième place pour sa première participation dans la liste des finalistes du Ballon d'or il y a deux ans. « Cette année ? Je dois être lucide, par rapport à la saison de certains autres joueurs, je ne mérite même pas le podium, a déclaré Kylian Mbappé à Ouest-France la semaine dernière. Avec le PSG, nous avons déçu en Ligue des champions. J'ai encore le temps de le gagner, je n'en fais pas une obsession. »Deux Parisiens seulement dans les 30 finalistesSachant que les performances individuelles et collectives (le palmarès) pendant l'année constituent le premier des trois critères d'élection, Mbappé savait que l'élimination du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions et l'échec dans les coupes nationales allaient nécessairement le plomber.Avec ses 49 buts inscrits la saison dernière, son talent (le deuxième critère du Ballon d'or) n'est pas remis en cause. Mais on peut imaginer que vu que le fair-play est également à prendre en compte, ses six matchs de suspension sur la saison lui ont certainement coûté quelques points.De son côté, Marquinhos, le défenseur également nommé parmi les trente finalistes, se classe en vingt-huitième position à égalité avec Joao Felix (Atlético Madrid) et Donny van de Beek (Ajax Amsterdam). A noter qu'il s'agit des deux seuls ...