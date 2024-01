Ballon d’or : Les liens d’intérêts entre le PSG et Pascal Ferré, alors rédacteur en chef de France Football

Ce sont Mediapart et Le Monde qui le rapportent : dans le cadre de l’information judiciaire ouverte par le parquet de Paris en 2022 au sujet des affaires autour du PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi, des policiers de l’IGPN ont épluché le contenu du téléphone de Jean-Martial Ribes, ex-directeur de la communication de Nasser al-Khelaïfi, et actuellement mis en examen pour sept délits dont « corruption » et « trafic d’influence ». Ils ont ainsi pu faire la lumière sur les liens étroits qui existaient, sur la période allant de 2019 à 2021, entre le club de la capitale et Pascal Ferré, à l’époque rédacteur en chef de France Football et donc chargé de l’organisation du Ballon d’or. Ferré est devenu il y a un an directeur des relations presse et médias de l’équipe première parisienne.

Comment le PSG et le Qatar ont infiltré le magazine « France Football »…

