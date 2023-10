Ballon d’Or 2023 : « Pour moi ce trophée, c’est Zizou ! », lance Eden Hazard

Vrais reconnaissent vrais.

Quand Zinédine Zidane a remporté le Ballon d’Or en 1998 après une saison stratosphérique, marquée bien évidemment par une Coupe du Monde exceptionnelle remportée par les Bleus, Eden Hazard était certainement devant sa télévision. « Pour moi le Ballon d’Or ça représente Zizou. Ce trophée c’est lui, a-t-il balancé le jeune retraité au micro de la chaîne L’Equipe , ça représente le meilleur joueur du monde. Ce sont des bons moments. Quand on était petit on était devant la cérémonie avec mes frères. Donc oui ça rappelle beaucoup de bonnes choses. » Dans la foulée, le Belge, qui n’a jamais terminé plus haut que la huitième place dans sa carrière, a expliqué ne pas avoir eu espoir de le remporter une fois dans le grand bain : « quand on est vraiment jeune, on en rêve évidemment. On se doit de rêver de ça. C’est ce qui fait avancer. Mais après quand on commence à goûter au monde professionnel et voir tous les bons joueurs, on se rend vite compte que c’est compliqué de l’avoir. » …

MD pour SOFOOT.com