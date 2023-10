Ballon d’or 2023 : Matthieu Jalibert veut assister au sacre de Kylian Mbappé

Mbappé premier ?

Randal Kolo Muani 29 e , Antoine Griezmann 21 e et Karim Benzema 16 e . Il ne reste donc plus qu’un Français dans la liste des candidats à la succession du Nueve . Et si Kylian Mbappé décrochait son premier Ballon d’Or dès ce soir ? Si la majorité des médias s’accordent à dire que Lionel Messi sera élu pour la huitième fois de son histoire, Matthieu Jalibert, le demi d’ouverture du XV de France, présent au théâtre du Châtelet ce lundi soir croit au Kyk’s . « J’espère, j’aimerais que cela soit Kylian Mbappé mais… On verra. Mais il peut y avoir des surprises ! », a confié le joueur de l’UBB au micro de La chaîne L’Équipe.…

MD pour SOFOOT.com