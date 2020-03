Ballon d'or 2019 : un sixième sacre pour Lionel Messi ?

Un mince suspense chez les messieurs, une voie royale chez les dames : l'Argentin Lionel Messi et l'Américaine Megan Rapinoe sont les grands favoris au Ballon d'or, titre honorifique récompensant le meilleur joueur du monde, qui sera remis lundi à Paris. Le théâtre du Châtelet, hôte de la cérémonie de l'édition 2019 organisée par l'hebdomadaire France Football, jouera-t-il du classique en sacrant de nouveau un grand habitué ?

Messi, quintuple lauréat de la plus prestigieuse distinction individuelle dans le football, semble bien parti pour décrocher son 6e trophée. Un record absolu. La star du Barça (32 ans), déjà lauréat du prix Fifa The Best cette année, a fini meilleur buteur européen (36 buts) de la saison 2018-2019. S'il s'est arrêté en demi-finale de la Ligue des champions, il a remporté le Championnat d'Espagne.

Van Dijk, l'outsider

A contrario, son principal outsider Virgil van Dijk (28 ans) a triomphé avec Liverpool sur la scène européenne. Ce sacre en C1, habituel juge de paix lors des années impaires, lui avait même valu d'être désigné joueur UEFA de l'année. Pilier d'une sélection néerlandaise en plein renouveau, le colosse (1,93 m pour 92 kg) s'est affirmé comme le meilleur défenseur central du monde et l'un des artisans majeurs de la saison historique des

