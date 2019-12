Balkans dorés au Monténégro

Hôtels de luxe, tables gastronomiques et piscines hors normes constellent la Riviera monténégrine, depuis la côte Adriatique jusqu'aux spectaculaires bouches de Kotor.

Port princier sur les bouches de kotor

On raconte qu'en 2007 le milliardaire canadien Peter Munk (1927-2018), lassé d'attendre un emplacement pour son yacht à Monaco, jeta son dévolu sur les bouches de Kotor, au sud de Dubrovnik, seul « fjord » de Méditerranée, à la beauté boisée et vertigineuse. Le coup de cœur fut immédiat. Sur les rivages calmes de la ville de Tivat, alors en déshérence, il transforma un ancien chantier naval yougoslave en une marina de classe internationale, capable d'accueillir plus d'une centaine de navires. Porto Montenegro était né.

Les grandes fortunes mondiales se passèrent rapidement le mot, faisant de l'adresse leur port d'attache - et un nouveau Saint-Tropez. Cet automne, au bout de la jetée, au pied de l'ancienne grue de l'arsenal, on pouvait y voir le méga yacht Golden Odyssey de la famille royale saoudienne, long de 123 mètres, qui dispose d'un emplacement à l'année. Tandis que les équipages briquent les bateaux, les plaisanciers se promènent sur les quais impeccables, bordés d'élégantes boutiques, de restaurants et de glaciers.

Le fleuron de cet ensemble tapageur est un cinq-étoiles de la marque Regent, à l'architecture inspirée des palazzi italiens. La décoration des 149 chambres et suites rappelle l'univers du yachting, dans des tons apaisants de beige ou de bleu. L'immense piscine extérieure n'est accessible qu'aux clients de l'hôtel qui peuvent y déjeuner et y prendre l'apéritif face au coucher de soleil. On peut commander à toute heure œufs brouillés aux truffes, poissons grillés et cocktails raffinés, en profitant de la dolce vita monténégrine.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr