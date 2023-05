Balerdi : « Parfois, c'est un peu cruel et lamentable de lire certaines choses »

La grève de la faim n’a pas été digérée.

Souvent pris en grippe par une partie du public marseillais, Leonardo Balerdi a néanmoins retrouvé de la confiance ces dernières semaines, retrouvant notamment une place de titulaire à la place de Chancel Mbemba. Dans un entretien accordé à RMC Sport, le défenseur argentin raconte comment il vit ces critiques : « Au début, c’est vrai que ça me faisait souffrir, et j’ai appris avec le temps à moins lire, à prendre du recul, car au final, tout le monde peut avoir un avis et son opinion, mais parfois, c’est un peu cruel et lamentable de lire certaines choses. Il suffit de lire un commentaire et tu as l’impression d’être le pire joueur ou la pire personne du monde. » …

AL pour SOFOOT.com