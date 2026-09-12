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Balerdi :«Marseille te fait voler jusqu'à toucher le ciel»
information fournie par So Foot 12/09/2026 à 12:32
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Balerdi :«Marseille te fait voler jusqu'à toucher le ciel»

Balerdi :«Marseille te fait voler jusqu'à toucher le ciel»

Une compile Youtube avec Hall of Fame Feat Will.I.AM., ça passe toujours. C’est avec cette musique épique de 2012 que Leonardo Balerdi a choisi de dire au revoir aux supporters marseillais. Six ans après son arrivée dans le Sud, l’international argentin a signé à la Roma cet été, alors que l’OM devait se serrer la ceinture dans l’été. Le défenseur central de 27 ans dit partir avec le sentiment « d’avoir tout donné » . « Il fallait bien que ce jour arrive », a-t-il commenté sur Instagram. « Je pars l’esprit tranquille, jusqu’à la dernière goutte de sueur , physiquement et mentalement, pour ce club que j’aime tant . J’ai tout donné, comme vous le faites chaque week-end, et comme le fait chaque Marseillais dans sa vie de tous les jours. »

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Une ville unique

L’ancien du Borussia Dortmund se mue ensuite en sociologue pour décrire l’amour qu’il a ressenti pour la cité phocéenne. « Marseille est une ville unique. Par moments, elle te fait voler jusqu’à toucher le ciel , et parfois te fait ressentir tout l’inverse. Tout n’a pas toujours été parfait, mais cela fait aussi partie de ce qui rend cet endroit si spécial et te fait sentir vivant. »

UL pour SOFOOT.com

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