Balerdi :«Marseille te fait voler jusqu'à toucher le ciel»
Une compile Youtube avec Hall of Fame Feat Will.I.AM., ça passe toujours. C’est avec cette musique épique de 2012 que Leonardo Balerdi a choisi de dire au revoir aux supporters marseillais. Six ans après son arrivée dans le Sud, l’international argentin a signé à la Roma cet été, alors que l’OM devait se serrer la ceinture dans l’été. Le défenseur central de 27 ans dit partir avec le sentiment « d’avoir tout donné » . « Il fallait bien que ce jour arrive », a-t-il commenté sur Instagram. « Je pars l’esprit tranquille, jusqu’à la dernière goutte de sueur , physiquement et mentalement, pour ce club que j’aime tant . J’ai tout donné, comme vous le faites chaque week-end, et comme le fait chaque Marseillais dans sa vie de tous les jours. »Post Instagram Voir sur instagram.com
Une ville unique
L’ancien du Borussia Dortmund se mue ensuite en sociologue pour décrire l’amour qu’il a ressenti pour la cité phocéenne. « Marseille est une ville unique. Par moments, elle te fait voler jusqu’à toucher le ciel , et parfois te fait ressentir tout l’inverse. Tout n’a pas toujours été parfait, mais cela fait aussi partie de ce qui rend cet endroit si spécial et te fait sentir vivant. » …
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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