Balerdi est-il déjà le nouveau Baresi ?

90 minutes sur la pelouse du Stadio Olimpico, c’est le temps qu’il aura fallu à Leonardo Balerdi pour s’imposer en tant que taulier de la défense romaine. Imperturbable, impérial, capable de reprendre Daniel Bragança de vitesse… les superlatifs manquent déjà pour celui qui a quitté Marseille en tant que paria.

Gasperini y va Franco

Interviewé par DAZN après une quatrième victoire en quatre matchs, Gian Piero Gasperini est aussi allé de ses compliments pour l’Argentin : « c’est un défenseur fort, très fort, moderne, puissant physiquement et rapide. » …

MP pour SOFOOT.com