Bale, monsieur Club Med

Si le Real Madrid s'apprête à célébrer un titre de champion d'Espagne, Gareth Bale passe un été très calme avec un temps de jeu extrêmement limité. Voilà la preuve que dans ce Real bientôt couronné, la gestion des individualités n'est pas si simple.

Deux buts pour seize apparitions en Liga

Depuis la fin de l'arrêt du football lié à la pandémie du Covid-19, le Real Madrid ne fait que gagner. Neuf victoires en neuf matchs de Liga, soit vingt-sept points engrangés : un carton plein qui rendrait heureux n'importe quel entraîneur. Cependant, Zinédine Zidane a la mine contrariée en conférence de presse, au moment de répondre à la possibilité d'un départ de Gareth Bale. Remplaçant durant l'intégralité du match entre Grenade et le Real (1-2), le numéro 11 madrilène s'est illustré en tribunes avec un rouleau de papier toilette en guise de jumelles longue vue. ", tranche le coach madrilène avant un match contre Villarreal potentiellement décisif pour le titre de champion d'Espagne." Bale lié avec le Real, d'accord, mais jusqu'à quand ?Depuis le début de la saison, le Gallois s'était déjà illustré de manière négative à plusieurs reprises. Son refus de quitter le Real l'été dernier ou son message polémique sur sa préférence du golf par rapport à Madrid laissaient transparaître une forme de malaise à chaque entrée, sous les sifflets au Santiago-Bernabéu. Et la semaine dernière, une vidéo de sa tentative de sieste dans les travées du stade Alfredo Di Stéfano contre le Deportivo Alavés a fait le tour des réseaux sociaux. Plus le temps passe, plus on entend parler de Bale pour ses frasques en dehors du football. Dès lors, est-il en train de mettre sa carrière sportive en péril au Real Madrid ? Malgré le nouveau trophée que devrait acquérir le joueur (sauf cataclysme), les chiffres sont décevants : seulement seize apparitions cette saison en Liga.