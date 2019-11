"Bâle 3": la Banque de France balaie les critiques de la fédération bancaire européenne

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a contesté mardi les hypothèses d'impact négatif sur la croissance avancées par la fédération bancaire européenne en cas d'application de nouvelles mesures réglementaires internationales, dites "Bâle 3".

"Les règles de sécurité n'empêchent pas du tout la croissance de l'économie, ce que l'on nous raconte là-dessus n'est pas du tout sérieux", a affirmé le banquier central français, lors d'une interview à Radio Classique.

La fédération bancaire européenne avait publié vendredi les conclusions d'une étude réalisée par l'institut Copenhagen Economics soutenant qu'un nouveau durcissement réglementaire pénaliserait les établissements du Vieux continent, entraînant une hausse des taux de crédit et une baisse des investissements. Selon cette étude, la croissance européenne pourrait perdre durablement 0,4 point de pourcentage.

"Ces chiffres sont extrêmement fragiles, heureusement ça n'aura pas cet effet négatif" ni sur la distribution du crédit, ni sur la croissance, a assuré François Villeroy de Galhau. "Aujourd'hui, un certain nombre de voix s'élèvent des deux côtés de l'Atlantique, souvent des voix bancaires, pour dire +il ne faut pas transposer cet accord+", a-t-il développé.

"Prendre la responsabilité de ne pas transposer Bâle 3, ce serait très grave parce que ce serait céder à la tentation de l'oubli dix ans après la crise financière (...) et puis ce serait augmenter les risques d'instabilité financière parce qu'on réduirait à l'échelle mondiale ces règles de sécurité renforcées", a-t-il défendu.

"Cet accord, c'était le meilleur compromis possible", a réaffirmé le gouverneur qui avait alors participé aux négociations bâloises.

"Les Américains ont dû reconnaître les modèles internes bancaires qui sont utilisés en Europe et au Japon et en sens inverse les Européens et les Japonais ont dû reconnaître que ces modèles internes soient un peu mieux encadrés pour être davantage comparables", a expliqué le gouverneur central français.

Toutefois, "il faut veiller en Europe à ce que nous ayons une transposition raisonnable, équitable", a-t-il concédé, exhortant à leur transposition dans le droit européen.

Les banques européennes multiplient les mises en garde contre les dernières modalités d'un vaste éventail de réformes dites "Bâle 3", engagées après la crise financière de 2008-2009 et négociées au niveau international.

Le dernier volet vise à définir certaines règles de calcul des risques présents dans les bilans des banques et à réduire les disparités en la matière d'un établissement ou d'un pays à l'autre. Des négociations doivent s'ouvrir d'ici à mi-2020 pour transposer cet accord dans le droit européen.

Selon une estimation préliminaire de l'Autorité bancaire européenne, la transposition en l'état des accords de Bâle pourrait augmenter en moyenne de 24% les exigences en capital pour les banques européennes, soit un montant de 135 milliards d'euros.

Un niveau minimum selon Copenhagen Economics, qui évalue pour sa part le besoin en capital supplémentaire entre 300 et 400 milliards d'euros.