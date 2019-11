#BalanceTonMédecin, ce hashtag qui passe mal sur Twitter

À l'origine de la polémique, il y a ce texte posté samedi sur Twitter - et supprimé depuis- d'une médecin. Un aveu - « Aujourd'hui j'ai réalisé qu'il y a une patiente que j'ai moins bien soignée à cause de son origine ethnique » - et un travail d'introspection.Sous le pseudo Jaddo, la généraliste tire le fil qui part d'un simple « problème de barrière de la langue » et débouche selon elle sur « des comportements in fine racistes » avec cette femme. Et confesse qu'elle l'aurait sûrement mieux soignée si elle avait été une autre de ses patientes, « blanche de 35 ans très sympa ».Si la démarche se voulait être avant tout une prise de conscience, cet aveu de différence de traitements entre patients provoque immédiatement un tollé, poussant même l'intéressée à supprimer son texte initial et se confondre en excuses.« Des médecins ont décidé qu'il y avait « sûrement des acariens » là où je vivais » »Le collectif « Les descendantes d'Ifri », dont la mission est de « défendre les droits des femmes africaines dans leur pluralité », est le premier à s'emparer du sujet, lançant le hashtag #BalanceTonMédecin. « Au vu de la situation actuelle entre les professionnel-les de santé blanc-hes, et les patient-es racisé-es, nous vous invitons à tweeter sur le #BalanceTonMédecin », enjoint le tweet. Bonsoir,Au vu de la situation actuelle entre les professionnel-les de santé blanc-hes, et les patient-es racisé-es, nous vous invitons à tweeter sur le #BalanceTonMédecin. Rassemblons un maximum de témoignage sur ce #.-- Collectif Les Descendantes d'Ifri (@Ifri0719) November 3, 2019 Les témoignages affluent. Ici celui du petit-fils d'un homme vietnamien dont le cancer a été diagnostiqué très tardivement, là une jeune femme qui raconte que son médecin traitant lui a demandé à 15 ans si ses parents comptaient « la forcer » à se «marier au pays ». Ou encore, une autre qui ...