Bakayoko : « À Milan, j'aurais préféré regarder les matchs à la télé »

Bakayoko sans filtre.

Arrivé à Lorient cet été après de nombreuses expériences dans de très gros clubs européens, Tiémoué Bakayoko ne parvient pas encore à s’imposer totalement chez les Merlus. Le Français n’a pas eu beaucoup de temps ces dernières années, et il s’est livré sur ses différents passages compliqués à l’étranger auprès du journal L’Équipe , à commencer par Chelsea. « Maurizio Sarri arrive avec Jorginho en 2018 et il ne me parle pas. J’ai su qu’il fallait que je parte. Comment qualifier mon expérience à Chelsea ? Parfois, je me pose sur mon canapé, je réfléchis à ma carrière et je me dis : « C’était quoi le souci ? » Concernant mes prêts, il y avait des options d’achat énormes, à chaque fois. À la fin de ma première année à Milan, où j’ai pu montrer toute l’étendue de mon football, je devais rester, mais c’était 40 millions d’euros ! Je reviens donc à Monaco, pour une saison de merde, à cause du Covid » , raconte-t-il.…

AL pour SOFOOT.com