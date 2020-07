L'Insee a annoncé vendredi matin une baisse du PIB de la France de 13,8% au deuxième trimestre. Il s'agit du plus fort recul enregistré depuis au moins 1949.

Le ministre de l'Economie de Bruno Le Maire. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Conséquence de la crise provoquée par le coronavirus, le PIB de la France a reculé de 13,8% au deuxième trimestre , a annoncé vendredi l'Insee, qui précise qu'il s'agit du plus fort recul enregistré depuis au moins 1949. Mais comme l'a rappelé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, cette baisse est "moins sévère que prévue", l'Insee tablant sur une baisse de 17%. " Ça prouve que nous ne sommes pas impuissant face à la crise ", a estimé le locataire de Berc sur CNEWS .

"Oui la crise est d'une gravité sans précédent, oui la crise tous les pays du monde, mais nous ne sommes pas impuissants et nous pouvons améliorer les choses", a-t-il martelé. "Moins 13,8, c'est mieux que moins 17%" et c'est "directement lié aux décisions prises" par l'exécutif depuis plusieurs mois, a poursuivi Bruno Le Maire, prenant notamment l'exemple de la vente de véhicules, plus importante en juin 2020 qu'en juin 2019. "Nous avons eu une réponse immédiate, une réponse massive, ça améliore les choses et c'est la preuve qu'il faut continuer à avoir des réponses radicales, puissantes, pour nous redresser le plus vite possible", a-t-il ajouté. "On a dit -11% pour l'année 2020, nous allons nous battre pour faire mieux", a assuré le ministre, expliquant que le gouvernement était "totalement déterminés à tout faire pour accélérer le redressement économique national et créer les emplois qui vont avec".

Dans la foulée, le ministre de l'Economie a annoncé de nouvelles aides pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration qui ont "pris de plein fouet la crise". Le gouvernement va ainsi mettre en place début août un nouveau prêt garanti par l'Etat (PGE) "qui pourra aller jusqu'à 80% du chiffre d'affaires de l'hôtel ou du restaurant qui le demandera". Cette aide supplémentaire doit permettre à ces entreprises de faire face à des problèmes de trésorerie. Ce prêt sera au taux d'intérêt de 0,25%.

" Ce qui peut menacer le plus le redressement économique français c'est le retour de l'épidémie . Nous sommes tous responsables. Si nous voulons que ce redressement économique soit réussi, il faut être vigilant en matière sanitaire", a néanmoins prévenu Bruno Le Maire.