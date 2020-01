Baisse du moral des ménages en décembre, une première depuis un an

L'indice de confiance des ménages a reculé en décembre. C'est sa première baisse depuis un an, annonce ce mercredi l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) sans détailler les raisons de ce recul. L'indicateur est tombé à 102, soit trois points de moins qu'en novembre (chiffre révisé à 105), même s'il reste au-dessus de sa moyenne de longue période (100), précise l'Insee. Le moral des ménages est une synthèse de l'opinion (2000 ménages ont été interrogées en novembre et décembre) qui prend en compte huit facteurs : niveau de vie passé et futur en France, situation financière personnelle passée et future, chômage, opportunité de faire des achats importants, capacité d'épargne actuelle et capacité d'épargne future. «Plus sa valeur est élevée, plus le jugement des ménages sur la situation économique est favorable», précise l'Insee.Un indicateur pour anticiper la consommation et la croissanceEn décembre, les ménages se sont montrés plus pessimistes à la fois sur leur situation financière future (-4 points), sur leur capacité d'épargne future (-4 points) et sur leur niveau de vie futur (-6 points). Ce dernier indicateur est ainsi tombé sous sa moyenne de longue période. Par ailleurs, la proportion de ménages estimant qu'il est opportun de réaliser des achats importants a aussi reculé de 2 points par rapport au mois précédent, même si le résultat reste au-dessus de sa moyenne. Les économistes et le gouvernement scrutent le moral des ménages car il est un élément important pour évaluer le niveau à venir de la consommation en France, principal moteur de la croissance économique. Malgré la hausse du pouvoir d'achat l'an dernier, du fait des mesures prises par le gouvernement en réponse au mouvement des Gilets jaunes, les ménages ont jusqu'ici préféré épargner que consommer. En décembre, la part d'entre eux estimant qu'il est opportun d'épargner est restée ...