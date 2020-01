Baisse du Livret A : Bruno Le Maire appelle les ménages à diversifier leurs placements

Le ministre de l'Economie a défendu la baisse du taux du placement favori des Français à 0,5%, incitant les Français à se tourner vers d'autres produits d'épargne.

Bruno Le Maire, le 7 janvier 2020, à Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La rémunération du Livret A tombera dès février à son niveau plancher de 0,5%, comme prévu par sa nouvelle formule de calcul, a annoncé Bruno Le Maire. Le gouvernement souhaite stimuler le financement des politiques publiques et inciter les Français à diversifier leurs placements.

Il aurait été "irresponsable et incohérent" de maintenir ce taux à 0,75% par rapport à "notre politique de diversification des placements" et aux "milliers de Français qui attendent un logement social", détaille le ministre lors d'un entretien publié dans Le Parisien de jeudi 16 janvier. En outre, "ce chiffre tient compte des taux d'intérêt bas et du niveau de l'inflation", défend également Bruno Le Maire, qui a suivi les recommandations du gouverneur de la Banque de France, publiées peu avant l'annonce du ministre. Crée en 1818, le Livret A est aujourd'hui détenu par 55 millions de Français qui, en 2018, ont placé au total 258 milliards d'euros.

Vers un "choc de simplification" pour le Livret d'épargne populaire

Du côté des alternatives, Bruno Le Maire met l'accent sur le Livret d'épargne populaire (LEP), qu'il estime aujourd'hui sous-utilisé. "40% des Français y sont éligibles et il n'y a aujourd'hui que 7 millions de livrets d'épargne populaire qui sont ouverts", a déclaré le ministre.

Évolution de janvier 2009 à février 2020 du taux de rémunération du Livret A, comparé à l'inflation mensuelle jusqu'à décembre 2019 ( AFP / )

Selon lui, ce sont les démarches à faire pour bénéficier du LEP qui découragent les épargnants. "Pour faire ce livret, il faut que vous présentiez votre feuille d'imposition, et chaque année, il faut que vous reveniez à votre banque présenter votre feuille d'imposition pour garantir que le livret reste ouvert", a détaillé Bruno Le Maire.

"Je vais supprimer ces conditions, c'est-à-dire que les Français n'auront plus l'obligation d'aller présenter leur feuille d'impôt et de se représenter chaque année", a-t-il annoncé.

"Il n'y aura plus besoin d'arriver avec des documents. (...) La banque pourra vérifier que vous êtes éligible au Livret d'épargne populaire et j'espère que tous les Français (éligibles) profiteront de cette simplification", a-t-il ajouté.

Le LEP est un placement réservé aux personnes aux revenus modestes (au maximum 19.977 euros annuels pour une personne seule). Il bénéficie d'un taux d'intérêt garanti et est exonéré d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Son taux est actuellement fixé à 1,25% mais il passera au 1er février à 1%, dans le sillage de la baisse du taux du livret A.