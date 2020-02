Baisse du chômage : l'objectif de 7% est "franchement atteignable", selon Muriel Pénicaud

La ministre du Travail a salué les bons chiffres communiqués par l'Insee sur le taux de chômage, qui s'établit à 8,1% de la population active fin 2019.

Muriel Pénicaud, le 11 février 2020, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

"Pas gagné, mais franchement atteignable". Muriel Pénicaud a affiché sur RTL son optimisme quant à l'objectif d'un taux de chômage à 7% d'ici à 2022, conformément au cap fixé par Emmanuel Macron. La France (hors Mayotte) compte 2,424 millions de chômeurs, soit 85.000 de moins sur le trimestre. Sur un an, le taux de chômage, mesuré selon les normes du Bureau international du travail (BIT), est en recul de 0,7 point. L'Insee a aussi révisé son chiffre du 3e trimestre de 8,6 à 8,5%. En France métropolitaine seule, le taux est de 7,9%.

Vers le plein emploi?

"Ca montre que l'ambition de 7% n'est pas gagnée d'avance mais elle est franchement atteignable" , estime la ministre du Travail, qui se félicite d'une "dynamique partout sur le territoire", citant l'exemple de la Mayenne où le taux de chômage "est à 5,5%, et on cherche du monde". Dans ces territoires, "on est au plein emploi", note t-elle. "C'est les chiffres allemands, les chiffres de tous les pays qui ont résolu leur problème de chômage.

La ministre pointe les bons résultats en termes d'embauches longue durée, faisant valoir qu'on "n'a jamais embauché autant de CDI" . Elle salue en outre l'augmentation du nombre d'apprentis (+16%), "près d'un demi-millions". "Il faut continuer, mais c'est bien parti", résume t-elle.