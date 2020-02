Baisse du chômage : Bruno Le Maire se félicite des "choix stratégiques" du gouvernement

Le ministre de l'Economie a notamment vanté le tournant de l'exécutif vers le développelement de l'apprentissage et la baisse du coût du travail.

Bruno Le Maire, le 11 décembre 2019, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Quelques heures après l'annonce de la forte baisse du taux de chômage en France, Bruno Le Maire a fait l'éloge des choix de l'exécutif à l'antenne de RMC-BFMTV , ce jeudi 13 février. "Je me réjouis pour les Français, pour les entreprises, parce que c'est un succès décisif pour la France et de la politique économique que nous menons depuis près de 3 ans", a t-il fait valoir jeudi 13 février. Le taux de chômage a nettement baissé, de 0,4 point, au quatrième trimestre 2019 pour s'établir à 8,1% de la population active et atteindre son plus bas niveau depuis fin 2008, selon les chiffres publiés par l'Insee jeudi.

"Nous avons fait un certain nombre de choix stratégiques qui ont été très critiqués à l'époque et qui nous permettent d'avoir ces bons résultats sur le front du chômage", a poursuivi Bruno Le Mairee. Ce dernier liste trois décisions : la baisse de la fiscalité sur le capital, le choix de l'apprentissage "que la France n'avait jamais fait", et l'idée que "le travail doit payer" , avec l'augmentation de la prime d'activité.

Hotellerie, restauration et industrie, principaux chantiers de Bercy?

Le ministre de l'Economie a salué les bons chiffres en particulier dans "26 départements quasiment au plein emploi", estimant qu'il "reste beaucoup de pain sur la planche", notamment dans les territoires désindustrialisés. "On va poursuivre cette politique de l'offre, de la qualification, de la formation et de soutien aux entreprises, et nous allons l'accentuer là où il faut l'accentuer", a t-il promis, mentionnant les domaines de l'hotellerie et de la restauration . "Il y a encore des coûts qui sont plus importants pour l'industrie" , évoque t-il encore, se disant favorable à la baisse des impôts de production "dès 2021".