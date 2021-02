Baisse des ruptures conventionnelles en 2020, une première

Après une stagnation en 2019, après 10 ans de hausse continue, le nombre de ruptures conventionnelles a baissé de 4,4% en 2020 pour la première fois depuis la création de la procédure en 2008.

(Photo d'illustration) ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Depuis 2008, la rupture conventionnelle est la troisième voie de rupture de contrat de travail, avec le licenciement et la démission. Un dispositif de plus en plus en utilisé durant dix ans, avant une quasi-stagnation en 2019, avec une progression de seulement 1% à 440.000 cas. 2020 a marqué le pas avec une baisse des ruptures conventionnelles de 4,4% à 424.000 pour la première fois , selon les dernières statistiques de la DARES (direction de la recherche du ministère du travail) dévoilées lundi 22 février par Les Echos.

La crise du Covid-19 explique en partie cette baisse . Le premier confinement au printemps a connu une baisse sans précédent : -13% en mars, -58% en avril et -42,5% en mai. En tout, 70.000 ruptures ont été enregistrées sur ces trois mois, soit 40.000 de moins qu'en 2019 à la même période.

Le deuxième confinement du mois de novembre n'a pas eu le même effet puisque le nombre de ruptures conventionnelles a augmenté de 5% par rapport à l'année précédente au quatrième trimestre . Au final, si l'on exclut le premier confinement, les ruptures conventionnelles ont augmenté de 20.000 sur un an, soit +6,8%.

Licenciement déguisé ou changement de cap ?

Comment expliquer une telle différence entre le premier et le deuxième confinement ? Les Echos évoquent notamment le fait que certaines de ces ruptures soient en réalité des licenciements déguisés. Elles peuvent également traduire l'envie de changement de vie exprimée par bon nombre de Français (36% des cadres selon l'Association pour l'emploi des cadres).

Quoiqu'il en soit, le nombre de ruptures conventionnelles qui se sont traduites par des inscriptions à Pôle emploi est resté stable en 2020 : 138.700, contre 140.500 en 2019, selon les statistiques du chômage publiées en janvier.