Baisse des impôts de production: un gain durable de compétitivité, selon l'institut Rexecode

La baisse de 10 milliards d'euros des impôts de production inscrite au projet de budget 2021 permettra, selon l'institut Rexecode, un "gain durable de compétitivité", selon une note diffusée lundi.

L'écart en matière de coût du travail entre la France et l'Allemagne a été progressivement réduit depuis 2011 grâce à des allègements de cotisations sociales, rappelle cet institut d'inspiration libérale.

Mais l'écart de parts de marché à l'exportation entre les deux pays représente "210 milliards d'euros d'exportations perdues pour la France", et "est en partie imputable à la part non-salariale des coûts unitaires de production, gonflée en France par les impôts de production", selon le document.

Même après cette baisse de 10 milliards d'euros, la France restera le pays européen où ces impôts qui pèsent sur le résultat des entreprises sont les plus élevés après la Suède, d'après Rexecode.

Ils s'élevaient en 2018 en France à 3,2% du produit intérieur brut (PIB), contre une moyenne européenne de 1,6%, tandis qu'ils n'atteignent que 0,4% du PIB en Allemagne.

"Une baisse supplémentaire de 28 milliards d'euros serait nécessaire pour résorber l'écart à la moyenne européenne, et une baisse de 56 milliards pour résorber l'écart avec l'Allemagne", a calculé l'institut.

Ces prélèvements "pèsent sur l'attractivité du territoire et affectent défavorablement les décisions d'implantation et d'investissement des entreprises industrielles", affirme Rexecode, dont l'étude a été retweetée par le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux.

La baisse des impôts de production est "une mesure favorable à l'emploi et à la croissance, à court et à long terme, qui sera déterminante pour surmonter la crise", assure M. Roux de Bézieux.

D'après Rexecode, entre 2021 et 2025, la baisse de 10 milliards d'euros par an de ces impôts "permettrait un gain de 0,1 point de croissance par an, hors financement de la mesure".

A l'horizon 2030, selon les projections de l'institut, "le niveau du PIB serait supérieur de 0,6 point par rapport à un scénario sans baisse d'impôts de production" et le gain pour l'emploi serait de 100.000 postes.