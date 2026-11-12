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Baisse des flux migratoires autorisés dans les pays développés, augmentation de 9 % en France, selon l'OCDE
information fournie par AFP 12/11/2026 à 18:28

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Pour la deuxième année consécutive, les flux migratoires vers les pays développés ont baissé en 2025 de 1,6 % par rapport à 2024, à l'exception de quelques pays comme la France où les arrivées réglementées ont augmenté de 9 %, selon un rapport de l'OCDE ( AFP / JOEL SAGET )

Pour la deuxième année consécutive, les flux migratoires vers les pays développés ont baissé en 2025 de 1,6 % par rapport à 2024, à l'exception de quelques pays comme la France où les arrivées réglementées ont augmenté de 9 %, selon un rapport de l'OCDE ( AFP / JOEL SAGET )

Pour la deuxième année consécutive, les flux migratoires vers les pays développés ont baissé en 2025 de 1,6 % par rapport à 2024, à l'exception de quelques pays comme la France où les arrivées réglementées ont augmenté de 9 %, révèle jeudi un rapport de l'OCDE.

En 2025, les 38 pays de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) ont enregistré 6,1 millions de nouveaux immigrés "permanents" (arrivées réglementées de ressortissants étrangers considérés comme s’installant durablement dans le pays de destination), écrit dans son rapport annuel l'organisation chargée d'orienter les pays dans leurs politiques publiques. En 2024, ils avaient été 6,2 millions.

Malgré ce recul, ces arrivées restent à des niveaux historiquement élevés en dépassant de 12 % celles observées en 2019, avant l'arrivée du Covid qui avait tari les déplacements.

La France figure parmi la douzaine de pays dans lesquels l'entrée de nouveaux immigrés "permanents" est en hausse : en 2025, elle a accueilli 334.000 personnes contre 306.000 en 2024.

Cette progression reste toutefois bien moindre comparée aux trois pays d'Europe du Sud: Portugal (+139 %) où la hausse s'explique par l'approbation avec un effet différé de permis de séjour en attente, l'Espagne (+25 %) et l'Italie (+46 %).

A l'inverse les Etats-Unis(-14 %), le Royaume-Uni(-32 %), le Canada (-19 %) et l'Allemagne (-6 %) ont connu des baisses notables des arrivées d'immigrés "permanents", même si les Etats-Unis restent de loin le principal pays d'immigration.

Le pays a enregistré 1,232 million d'arrivées, devant l'Allemagne (+538.000), l'Espagne (+460.000), le Canada (+394.000) et la France (+334.000).

Inde premier pays d'origine

En 2025, les pays de l’OCDE comptaient en moyenne 8,5 nouveaux immigrés permanents pour 1 000 habitants. Une proportion de 5 pour 1.000 concerne la France.

Malgré une forte baisse, l'Inde est demeurée le premier pays d'origine des flux migratoires en direction de l'OCDE en 2024, devant la Chine et la Colombie, selon les derniers chiffres disponibles.

Évolution de l'immigration permanente entre 2015 et 2025 dans les pays de l'OCDE disposant de statistiques harmonisées et ayant enregistré les plus forts volumes en 2025. L'immigration permanente correspond aux arrivées réglementées de ressortissants étrangers considérés comme s'installant durablement dans le pays de destination ( AFP / Valentina BRESCHI )

Évolution de l'immigration permanente entre 2015 et 2025 dans les pays de l'OCDE disposant de statistiques harmonisées et ayant enregistré les plus forts volumes en 2025. L'immigration permanente correspond aux arrivées réglementées de ressortissants étrangers considérés comme s'installant durablement dans le pays de destination ( AFP / Valentina BRESCHI )

En France, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie étaient les trois premières nationalités des nouveaux arrivants.

La part des hommes dans ces flux migratoires reste prépondérante. En 2024, selon les dernières données disponibles, la part moyenne de femmes parmi les nouveaux immigrés s'établissait à 46 %.

Les seuls pays de l’OCDE qui ont accueilli nettement plus de femmes que d’hommes sont les États-Unis, avec 54 % de femmes immigrées, l'Irlande (54 %), la Suède (53 %), Israël (52 %), le Chili (52 %), l'Australie (52 %) et la Nouvelle-Zélande (52 %). En France, les femmes représentaient 50,5 % des nouveaux arrivés.

71 % des immigrés occupent un emploi

Côté emploi, l'OCDE note que "malgré les signes de ralentissement économique observés dans quelques pays, la situation des immigrés sur le marché du travail est restée favorable en 2025".

En moyenne dans les pays développés, près de 71 % des immigrés occupent un emploi(68 % à l'échelle de l'UE et 62,8 % en France), même si note l'OCDE, les taux de chômage des immigrés ont augmenté dans une majorité de pays pour s'établir en moyenne à 8,3 % (9,7 % à l'échelle de l'UE et 11,9 % pour la France).

"Les immigrés représentent désormais 16 % de l’emploi dans l’OCDE, soit 3 points de pourcentage de plus qu'il y a une dizaine d’années", observe Mark Pearson, directeur par intérim de l'OCDE.

"Dans la moitié des pays, les immigrés ont représenté au moins 50 % de la croissance de l'emploi au cours de la décennie se terminant en 2024", souligne-t-il.

OCDE
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6 commentaires

  • 19:17

    Le but de l'immigration de masse est de dissoudre les Français pour faciliter la digestion de la France dans l'Euroblob. Plus de français plus de problèmes. Les migrants se moquent totalement de ça. Par contre est ce que les migrants se laisseront tondre par les dirigeants français une fois qu'il n'y aura plus de français ou est ce qu'ils prendront les choses en main eux mêmes, c'est un autre problème.

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