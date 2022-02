Baisse des APL : une mesure qu'on "ne reprendrait pas aujourd'hui", reconnaît Emmanuelle Wargon

Mercredi, la Fondation Abbé Pierre a publié son rapport annuel sur le mal-logement, dans lequel elle dresse un constat sévère du quinquennat d'Emmanuel Macron.

Emmanuelle Wargon à Marseille, le 30 juillet 2020. ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

La ministre chargée du Logement, Emmanuelle Wargon, a souligné mercredi 2 février que la baisse de 5 euros par mois des APL ne serait pas reprise aujourd'hui, alors que la Fondation Abbé Pierre (FAP) a dénoncé dans un rapport le poids de la mesure.

"C'est une mesure qui avait été portée par Bercy, qui est une mesure de techniciens, a-t-elle concédé sur franceinfo . Si on devait la reprendre on ne la reprendrait pas aujourd'hui."

Elle répondait au délégué général de la Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert. "Dès le début du quinquennat il y a eu des décisions de coupes budgétaires très importantes, a déploré ce dernier. On a coupé sur les APL et le logement social, en cinq ans 15 milliards d'euros, ça veut dire moins 15 milliards d'euros dédiés au logement."

Macron "pas à la hauteur" sur le logement

Mercredi, la fondation a publié son rapport annuel sur le mal-logement , dans lequel elle dresse un constat sévère du quinquennat d'Emmanuel Macron, "pas à la hauteur" des enjeux à ses yeux. "De manière générale, il apparaît que le logement n'a jamais été une priorité de l'exécutif au cours de ce mandat", dénonce-t-elle.

Dans le viseur de la FAP, la réforme des aides au logement, désormais calculées en fonction des revenus récents et non plus ceux remontant à deux ans auparavant. "Guère contestable sur le principe, (...) cette réforme fait surtout des perdants" , juge la FAP, avec 1,1 milliard d'euros d'économies faits par l'État en 2021. Le sujet des APL est politiquement sensible depuis le tollé suscité, en 2018, par l'annonce de leur réduction de 5 euros.

La Fondation propose de revaloriser les APL, et de les articuler avec les minima sociaux, dont elle réclame qu'ils soient augmentés à hauteur de 50% du revenu médian (900 euros par mois) et ouverts aux 18-25 ans.

Emmanuel Wargon a toutefois tenu a tempérer les propos de Christophe Robert et les conclusions de la fondation. Elle a notamment souligné les nombreuses mesures du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat . "Le budget d'un ménage est un budget entier. Le logement est la première dépense mais quand on regarde ce qu'il reste à un ménage à la fin du mois, il faut regarder toutes les aides", a-t-elle expliqué.