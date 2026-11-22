La ville de Manama, à Bahreïn, le 28 février 2025 ( AFP / Giuseppe CACACE )

Bahreïn a annoncé dimanche que deux personnes avaient été blessées dans une attaque iranienne la veille contre le royaume, déjà ciblé plusieurs fois depuis mi-novembre, Téhéran affirmant riposter à des frappes américaines, sur fond d'enlisement du conflit au Moyen-Orient.

Les Gardiens de la Révolution, puissante force armée de la République islamique, ont annoncé ces derniers jours plusieurs attaques visant des installations américaines à Bahreïn, après des frappes des États-Unis contre l'île iranienne de Qeshm.

Ils ont affirmé samedi avoir ciblé avec des missiles et des drones des systèmes américains de défense anti-aérienne Patriot sur les bases d'al-Riffa et d'Awali, en réponse aux "violations continues de l'espace aérien" de la République islamique.

Plus tôt, Téhéran avait indiqué avoir intercepté un drone américain visant Qeshm, située dans le détroit d'Ormuz, voie maritime stratégique au coeur de la guerre, déclenchée le 28 février par des frappes américano-israéliennes contre l'Iran.

"Attaques criminelles"

Bahreïn, qui abrite la Ve flotte américaine, avait été visé par des frappes iraniennes dès le début des hostilités, mais était épargné depuis septembre, dans un contexte d'accalmie plus générale, qui n'a toutefois permis aucune avancée vers un règlement, les tractations diplomatiques marquant le pas.

Image satellite, fournie par Planet Labs PBC et prise le 1er mars 2026, montrant de la fumée au-dessus de la base navale de la Ve flotte américaine, à Manama, après des attaques iraniennes ( 2026 Planet Labs PBC / - )

À la suite des attaques iraniennes de samedi, "un ressortissant bahreïni (...) a été blessé. Son état est stable. Un résident pakistanais a également été blessé et se trouve dans un état critique. Tous deux sont soignés à l'hôpital", a indiqué le ministère de l'Intérieur bahreïni sur X.

Le ministère n'a pas fourni plus de détails sur la localisation du site touché, où il avait signalé samedi un incendie.

Deux habitants ont indiqué à un correspondant de l’AFP avoir vu de la fumée s'élever au-dessus de l'île de Sitra, à l'est de Manama, qui abrite plusieurs installations industrielles.

Dimanche, l'Arabie saoudite, puissante voisine de Bahreïn, a mis en garde Téhéran contre les "conséquences de la poursuite de ses attaques criminelles".

A la tête depuis 2015 d'une coalition soutenant le gouvernement yéménite face aux Houthis, le royaume est lui-même pris pour cible par le mouvement pro-iranien, après la reprise du conflit au Yémen en juillet qui a ouvert un nouveau front régional.

Les Houthis ont revendiqué dimanche deux attaques dans la province de Riyad et dans l'ouest du royaume.

Navires en feu

La coalition a indiqué avoir effectué une interception d'un drone houthi lancé en direction de la région de la capitale saoudienne, régulièrement secouée par des explosions.

Elle a dit en avoir fait une autre, d'un missile balistique, visant l'ouest saoudien, bordé par la mer Rouge.

Image satellite, fournie par Planet Labs PBC, montrant les infrastructures pétrolières situées dans le port de Yanbu, sur la côte saoudienne de la mer Rouge, le 4 mars 2026 ( 2026 Planet Labs PBC / - )

Cette région abrite des infrastructures énergétiques clés, dont le terminal pétrolier du port de Yanbu, sur la mer Rouge.

Pour l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, la mer Rouge est devenue une voie d'exportation essentielle depuis le verrouillage du détroit d'Ormuz par l'Iran, de l'autre côté de la péninsule arabique.

Le conflit au Moyen-Orient a baissé en intensité ces derniers mois, se cristallisant autour de ce détroit, stratégique pour l'approvisionnement mondial en hydrocarbures.

Téhéran, qui en revendique le contrôle, cible régulièrement des navires qui tentent de le franchir sans son autorisation. Washington impose en retour un blocus des ports iraniens et sa marine escorte des pétroliers à travers cette voie.

Les Gardiens de la Révolution ont indiqué dimanche, dans un communiqué diffusé par Sepah News, que deux superpétroliers "qui empruntaient des voies non autorisées dans le détroit d'Ormuz (...) se sont immobilisés après avoir heurté des mines navales".

L'armée a fait état également de deux pétroliers, "entrés dans la zone interdite à l'est du détroit d'Ormuz" qui "ont pris feu après avoir heurté une mine" sans qu'il soit possible de savoir s'il s'agissait des mêmes incidents rapportés par les Gardiens.