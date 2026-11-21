Bahreïn accuse l'Iran d'avoir mené une frappe contre un de ses sites industriels

Des navires au mouillage dans le détroit d’Ormuz, au large de la ville portuaire omanaise de Khasab, le 17 mai 2026 ( AFP / - )

Une frappe iranienne a provoqué samedi un incendie sur un site industriel à Bahreïn, a annoncé le royaume, déjà ciblé par quatre attaques depuis mi-novembre, Téhéran affirmant riposter à des tirs américains, sur fond d'enlisement du conflit au Moyen-Orient.

Ces derniers jours, les Gardiens de la Révolution, puissante force armée de l'Iran, ont dit avoir visé à plusieurs reprises des installations américaines à Bahreïn, qui n'avait plus été pris pour cible depuis septembre, après des attaques américaines contre l'île iranienne de Qeshm.

Plus tôt samedi, Téhéran avait indiqué avoir intercepté un drone américain visant cette île du détroit d'Ormuz, voie maritime stratégique au coeur de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée fin février par des frappes israélo-américaines contre l'Iran.

Invoquant des "informations recueillies par un journaliste", l'agence iranienne de presse Fars a de son côté affirmé que les Gardiens avaient attaqué samedi "deux bases américaines, Cheikh Issa et Al-Jofair" à Bahreïn, où sont stationnées d'importantes forces américaines.

Le ministère bahreïni de l'Intérieur a fait état d'une frappe iranienne sur un site "industriel civil" sans donner sa localisation. "La Défense civile œuvre à maîtriser le feu. Les rapports préliminaires font état de dégâts matériels, sans blessures signalées", a-t-il ajouté.

Deux habitants ont indiqué à un correspondant de l’AFP avoir vu de la fumée s’élever au-dessus de l’île de Sitra, à l'est de Manama, qui abrite plusieurs installations industrielles, notamment une raffinerie de la compagnie pétrolière publique Bapco.

Nouvelles attaques de pétroliers

En dépit d'une accalmie dans les hostilités sur le terrain, les États-Unis ont frappé à plusieurs reprises ce mois-ci l'île de Qeshm, affirmant notamment y avoir visé cette semaine un site de lancement de missiles.

Mercredi, le chef de l'armée iranienne, le général Amir Hatami, avait menacé d'une riposte "plus dévastatrice" contre les États-Unis et leurs alliés en cas de nouvelles attaques contre son territoire.

Deux nouveaux pétroliers ont par ailleurs été frappés samedi dans le détroit d'Ormuz, au coeur du conflit, selon l'agence maritime britannique UKMTO, qui a précisé qu'aucun blessé n'avait été signalé à ce stade.

Les deux incidents se sont produits au large de la ville portuaire omanaise de Khasab, selon l'agence.

L'armée iranienne a affirmé de son côté qu'un "pétrolier en infraction, qui était entré dans une zone interdite à l'est du détroit d'Ormuz, avait pris feu après avoir heurté une mine navale".

Carte du Golfe et du détroit d’Ormuz avec zoom sur Qeshm, l'une des îles stratégiques de l’Iran dans le sud ( AFP / Omar KAMAL )

Il n'était pas possible de savoir dans l'immédiat s'il s'agissait d'un des navires signalés par UKMTO.

L'Iran, qui revendique le contrôle du détroit d'Ormuz, stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures, s'en prend régulièrement aux navires qui tentent de l'emprunter sans son autorisation.

Les États-Unis ont imposé en représailles un blocus naval des ports iraniens et mis en place des escortes de pétroliers le long des côtes omanaises, affirmant avoir rétabli en partie les flux pétroliers.

Washington a aussi renforcé ses mesures et sanctions contre la République islamique dans le cadre d'une campagne dite d'asphyxie économique.

"Acte de guerre"

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a qualifié samedi le blocus économique d'"acte de guerre".

"Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour le lever", ce que "nous avons fait savoir aux autres parties, y compris aux médiateurs".

Il a annoncé qu'une délégation du Qatar, pays médiateur entre l'Iran et les États-Unis, avait eu des entretiens vendredi soir à Téhéran, dans le cadre de ce que le chef de la diplomatie, Abbas Araghchi a qualifié "d'échanges réguliers" avec les médiateurs.

"Notre position est claire : tant que les demandes de l’Iran ne sont pas satisfaites, la discussion sur le détroit d’Ormuz et son ouverture est dénuée de sens", a ajouté M. Araghchi, cité par la télévision d'Etat.

Parmi les demandes de Téhéran figurent la fin de la guerre sur tous les fronts, le dégel des avoirs iraniens, la levée des sanctions pétrolières et la fin du blocus des ports iraniens.

Un média d'État a de son côté affirmé que le pays allait rationner l'électricité face à la pénurie énergétique, aggravée par les dégâts provoqués par la guerre.