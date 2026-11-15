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Bahebeck révèle avoir été proche du burn-out
information fournie par So Foot 15/11/2026 à 12:43

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Bahebeck révèle avoir été proche du burn-out

Bahebeck révèle avoir été proche du burn-out

On sort la boîte à souvenirs. Dans un entretien accordé à RMC Sport, l’ancien buteur du PSG Jean-Christophe Bahebeck, qui a pris sa retraite à 29 ans loin des projecteurs, est sorti du silence. Freiné par de nombreuses blessures, l’attaquant assure avoir vécu une très bonne expérience à Utrecht (41 matchs, 13 buts et 8 passes décisives) avant d’enchaîner les blessures, dont une au tendon d’Achille. Des pépins physiques qui marqueront le début d’un long cauchemar.

« Quand je me blessais, j’étais out minimum deux à trois semaines à cause de blessures récurrentes aux cuisses et au tendon d’Achille. Quand j’ai repris en Serbie, je me suis arrêté pendant plusieurs mois car je n’étais pas loin du burn-out, a déclaré l’homme de 33 ans, qui a également porté le maillot de Saint-Étienne, Troyes ou encore Valenciennes. Puis, quand j’ai repris, je n’étais pas prêt physiquement. Un ou deux entraînements après mon premier match, je me blesse à l’ischio. C’est la première fois où je me suis blessé aussi gravement et j’en ai eu pour quelques mois. Celle-ci m’a mis un vrai coup au moral. »

TM pour SOFOOT.com

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