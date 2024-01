information fournie par So Foot • 20/01/2024 à 19:17

Baghdad Bounedjah, le facteur X algérien

Auteur de trois buts depuis le début de la CAN, Baghdad Bounedjah porte son costume de sauveur algérien à merveille. Un rôle idéal, pour un joueur imprévisible.

Il existe des joueurs dont l’analyse technique ou tactique est difficilement lisible. En Algérie, on y consacre même une expression distinguée : « Tiri bark » ( « Tir, et avec un peu de chance ça rentre » , pour une grossière traduction en VF). Un champ lexical du football de rue, dans lequel s’inscrit idéalement l’actuel sauveur des Verts en cette CAN 2023, à savoir Baghdad Bounedjah. Auteur de trois buts depuis l’entame de la compétition (une réalisation face à l’Angola, un doublé contre le Burkina Faso), l’attaquant est aussi décrié qu’encensé par les millions d’Algériens du globe. Soit le joueur de sélection par excellence.

Facteur chance

Pour s’en rendre compte, il suffit d’ailleurs d’observer les trois pions évoqués. Devant l’Angola, Boundejah s’est ainsi illustré en plaçant une belle volée de l’extérieur du droit à l’entrée de la surface. Dans la foulée, le VAR et sa politique du hors-jeu au centimètre lui a refusé l’un des buts de la saison, inscrit à la suite d’un enchaînement poitrine-retourné acrobatique sublime. Face au Burkina Faso, l’avant-centre s’est distingué de manière beaucoup moins belle, avec un cafouillage conclu à l’arraché et une tête sur corner dans le temps additionnel. La panoplie du buteur fantasque démontrée en 180 minutes.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com