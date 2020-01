Bagdad : trois roquettes s'abattent près de l'ambassade américaine

Trois roquettes sont tombées lundi soir sur la Zone verte de Bagdad, près de l'ambassade américaine, ont indiqué des sources au sein des services de sécurité, sans faire état de victime.Depuis fin octobre, des dizaines de roquettes ont visé des soldats et des diplomates américains en Irak, notamment dans la Zone verte de Bagdad. Ces attaques n'ont jamais été revendiquées mais elles ont été attribuées pour plusieurs d'entre elles aux factions pro-Iran par Washington.La ville a également été marquée par des heurts, durant lesquels trois manifestants ont perdu la vie. Une dizaine d'autres ont été blessés lors de nouveaux affrontements avec les forces de sécurité.Cinquante personnes blesséesLes manifestants, pour éviter que le mouvement né en octobre ne perde de son élan face à la montée des tensions entre Washington et Téhéran, ont adressé le 13 janvier un ultimatum d'une semaine aux dirigeants pour répondre à leurs demandes, principalement une refonte du pouvoir passant par des élections anticipées.Des centaines de manifestants, certains agitant le drapeau irakien, se sont rassemblés sur la place Tayaran, proche de la place Tahrir, cœur de la contestation à Bagdad. Des affrontements ont éclaté avec les forces de sécurité qui ont fait usage de grenades lacrymogènes et de balles réelles pour les disperser, selon un journaliste de l'AFP sur place.Trois manifestants ont été tués, selon des médecins : deux par balles et un troisième a été atteint par une grenade lacrymogène qui lui a transpercé le cou. Cinquante personnes ont été blessées, 44 manifestants et six policiers, selon les médecins.Depuis octobre, environ 460 personnes ont perdu la vie dans les violences liées le plus souvent à la répression des manifestations et 25 000 ont été blessées, selon un décompte compilé à partir de sources médicales et de sécurité.Les manifestants, outre l'appel à des élections, réclament une ...