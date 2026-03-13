Bagages volumineux dans les transports : les règles à connaitre

Skis, vélos, instruments… Les règles se durcissent dans les trains comme dans le métro. Entre formats imposés, amendes salées et restrictions selon les heures, transporter un objet encombrant n'a jamais été aussi encadré.
Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a stagné en janvier, avant même le début de la guerre au Moyen-Orient qui risque d'affecter profondément l'économie du pays, notamment avec la hausse des prix de l'énergie. Cette stagnation en janvier fait suite à ... Lire la suite
La production de drones constitue la première phase d'une coopération "au bénéfice de la sécurité de l'Ukraine, de la Roumanie, de la région de la mer Noire et du continent européen", selon la déclaration d'intention signée par Kiev et Bucarest. Kiev fait valoir ... Lire la suite
Le Pakistan a mené de nouveaux bombardements sur Kaboul et d'autres régions d'Afghanistan qui ont fait quatre morts dans la capitale afghane, ont annoncé les autorités talibanes vendredi, Islamabad confirmant des frappes nocturnes. "Le régime militaire pakistanais ... Lire la suite
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Paris vendredi pour des entretiens avec son homologue Emmanuel Macron sur les moyens d’accentuer la pression sur la Russie, à un moment où la guerre au Moyen-Orient monopolise l'attention dans le monde. "Le ... Lire la suite
