Badminton : Christo Popov, l'as du volant

Un exploit qui en appellera certainement d'autres. L'année 2020 a bien commencé pour Christo Popov. Le jeune badiste de 17 ans, d'origine bulgare, s'est emparé de la première place mondiale au classement junior. Une performance qu'aucun français n'avait réalisée en simple jusqu'à maintenant... mis à part son frère Toma Junior, numéro 1 en double.Dans un sport dominé par les Asiatiques, le joueur de Fos-sur-Mer a réussi à placer la France sur la carte mondiale du badminton. « C'est une fierté d'être le premier français en catégorie valide, précise le gaucher phocéen. Je suis assuré de rester en tête quelques mois au moins. » Un tour de force d'autant plus grand pour un Européen puisque les épreuves sur le Vieux Continent rapportent nettement moins de points qu'en Asie. Si le Français a atteint le Graal, c'est grâce notamment à sa place de finaliste lors du Mondial en octobre dernier à Kazan (Russie). Ce qui était déjà historique pour le badminton tricolore.« Mon objectif de 2020 sera de décrocher cette fois l'or au mondial junior qui se déroulera en fin d'année à Auckland (Nouvelle-Zélande) », indique Popov. Pour y parvenir, le jeune homme de 17 ans, qui est en Terminale S au lycée Arthur-Rimbaud à Istres (Bouches-du-Rhône), va travailler dur avec son père et entraîneur Toma. Âgé de 47 ans, ce dernier a quitté la Bulgarie, où il était entraîneur national, pour rallier la France il y a quinze ans. « J'avais deux ans quand je suis arrivé à Fos, explique Christo. Pour moi, le badminton, c'était une évidence. J'ai toujours été dans ce milieu depuis que je suis né. »En finale contre son frère ce week-end ?Dans la famille Popov, il y a donc le père, Toma, le frère, Christo, mais aussi la maman, Tzvetonira, ancienne arbitre nationale de badminton. Sans oublier le grand frère Toma Junior (21 ans) et même le cadet Boris (11 ans), qui frappe ses volants. Pour la première fois, ...