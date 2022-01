Back Market lève 450 millions d'euros et rejoint le podium des licornes françaises

La start-up Back Market, spécialisée dans la revente d'objets électroniques reconditionnés, a annoncé mardi avoir levé 450 millions d'euros, un tour de table qui la propulse, avec une capitalisation de 5,1 milliards d'euros, sur le podium des licornes françaises.

"Back Market finalise un nouveau tour de table de 450 millions d'euros auprès de Sprints Capital, Eurazeo, Aglaé Ventures, General Atlantic et Generation Investment Management. Cette nouvelle levée de fonds valorise dorénavant l'entreprise à 5,1 milliards d'euros", indique le groupe dans un communiqué, confirmant une information du journal Les Echos.

Plus tôt mardi, le spécialiste français du paiement dédié aux entreprises Qonto s'était revendiqué plus grosse licorne française après avoir levé 484 millions d'euros, pour une valorisation de 4,4 milliards d'euros.

Back Market s'est imposée depuis sa création en 2014 comme la place incontournable de l'électronique reconditionné, un secteur en plein boom, porté par les discours écologique qui prônent une baisse de l'impact environnemental.

L'entreprise "vient de passer la barre des 6 millions de consommateurs, contre 1,5 million en juillet 2019", explique-t-elle.

Back Market met en avant sa présence sur le marché européen et français: "78% des 1.500 vendeurs partenaires présents sur sa plateforme sont Européens, 4% sont asiatiques et 18% américains".

"Back Market travaille aujourd'hui avec 650 entreprises françaises qui participent à la création de milliers d'emplois dans l'Hexagone, en particulier dans leur région - depuis l'Hérault aux Hauts-de-France, en passant par l'Aquitaine et la Bretagne", affirme le communiqué.

"Très franchement, nous n'avions pas prévu de lever aussi vite", a expliqué le PDG de l'entreprise Thibaud Hug de Larauze, au journal Les Echos. "L'opération précédente s'était bouclée très rapidement et certains fonds voulaient encore entrer à notre capital."

En mai 2021, elle avait levé 276 millions d'euros.

L'entreprise compte plus de 650 salariés et a pour objectif de recruter près de 400 personnes en 2022 pour continuer de développer la catégorie et de promouvoir la filière française du reconditionné.