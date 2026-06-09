Baccalauréat: les élèves passent vendredi une épreuve anticipée de maths, une première

Plus de 500.000 élèves de première générale et technologique passent jeudi et vendredi l'épreuve anticipée du baccalauréat de français et pour la première fois une épreuve de mathématiques ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Plus de 500.000 élèves de première générale et technologique passent jeudi et vendredi l'épreuve anticipée du baccalauréat de français et pour la première fois une épreuve de mathématiques, prévue sans calculatrice et comptant pour Parcoursup.

"Il y a une étape majeure cette année qui est l'introduction de l'épreuve anticipée de mathématiques en classe de première. Ce n'est pas anecdotique", a souligné mi-mai en conférence de presse le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray.

Cet examen est issu du "choc des savoirs" de l'un de ses prédécesseurs Gabriel Attal, qui en avait annoncé la création fin 2023, projet confirmé par ses successeures Anne Genetet et Elisabeth Borne.

Une décision prise dans la foulée des résultats décevants de l'étude internationale Pisa dévoilés en décembre 2023. Elle pointait une baisse "historique" du niveau des élèves français en maths entre 2018 et 2022, "la plus importante observée" depuis la première étude en 2000.

Vendredi matin, pendant deux heures, les 385.000 lycéens de la filière générale et les 145.000 de la filière technologique plancheront sur une épreuve sans calculatrice, affectée d'un coefficient 2.

Le ministre de l'Education Edouard Geffray à l'Assemblée nationale à Paris le 1er juin 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Notée sur 20 points, elle comportera deux parties: un questionnaire à choix multiples de calcul pour évaluer les automatismes et un ensemble de deux à trois exercices indépendants.

Trois sujets distincts seront distribués aux candidats, selon les spécialités qu'ils ont choisies: la spécialité mathématique en voie générale, les mathématiques intégrées à l'enseignement scientifique pour les élèves de la voie générale n'ayant pas choisi la spécialité et les mathématiques du tronc commun en voie technologique.

"Revaloriser" les maths

Cette épreuve est censée "revaloriser" la place des mathématiques au lycée, selon le gouvernement.

Avec la réforme de Jean-Michel Blanquer, les mathématiques avaient disparu du tronc commun des matières obligatoires entre 2019 et 2023, ce qui avait alarmé la communauté éducative, des chercheurs, des grands patrons et des responsables politiques, jusqu'à Emmanuel Macron. Depuis la rentrée 2023, les élèves de première suivent au moins 1H30 de maths par semaine en filière générale.

Les élèves qui ont choisi une spécialité mathématiques en terminale passeront toujours également une épreuve dans la discipline à la fin de l'année prochaine.

La note des élèves sera intégrée sur la plateforme pour l'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup, comme l'est déjà celle de français.

Selon M. Geffray, chaque élève pourra "faire valoir un niveau requis dans Parcoursup, sur la base de cette nouvelle épreuve, entre guillemets, universelle".

"C'est un renforcement de la sélection. Le ministère veut une évaluation du niveau de l'élève à la fin de la première pour Parcoursup. Ce n'est pas pour valoriser les apprentissages des élèves. Ce n'est pas pour les aider", estime Pierre Priouret, professeur à Toulouse et responsable du groupe maths au Snes-FSU, syndicat majoritaire du secondaire.

Particularité régionale, dans le sud-ouest, des élèves comptent rédiger leur épreuve de maths en basque alors qu'Édouard Geffray n'en a annoncé la possibilité qu'à partir de la session 2028.

Jeudi matin, les élèves passeront d'abord la traditionnelle épreuve anticipée écrite de français (coefficient 5) avant un oral (également coefficient 5) à partir du 22 juin. Ils sont appelés à faire particulièrement attention à l'orthographe.

Les correcteurs pourraient en effet cette année noter plus sévèrement le niveau de langue, dans toutes les matières. "Toute copie qui n'a pas un niveau suffisant en termes d'orthographe, de syntaxe et de grammaire ne peut pas avoir la moyenne du baccalauréat", a redit M. Geffray.

Les maths et le français font partie des épreuves dites terminales du bac, qui représentent au total 60% de la note finale ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

"On ne raisonne pas en termes de points mécaniques. C'est la qualité globale de la copie" qui compte, a-t-il ajouté.

Les maths et le français font partie des épreuves dites terminales du bac, qui représentent au total 60% de la note finale. Les 40% restants sont dévolus au contrôle continu sur deux ans.

Les élèves de terminale générale et technologique démarrent quant à eux lundi leur série d'écrits du bac avec l'épreuve de philosophie, suivie des épreuves de spécialité les du 16 au 18 juin, avant le grand oral prévu entre le 22 juin et le 1er juillet.