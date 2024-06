Bac: 535.000 élèves de première vont plancher sur l'épreuve de français

Quelque 535.000 élèves de classe de première générale ou technologique passent vendredi l'écrit de français, coup d'envoi du bac 2024 qui se poursuivra mardi avec la philosophie pour les lycéens de terminale ( AFP / FREDERICK FLORIN )

Quelque 535.000 élèves de classe de première générale ou technologique passent vendredi l'écrit de français, coup d'envoi du bac 2024 qui se poursuivra mardi avec la philosophie pour les lycéens de terminale.

Pour l'épreuve de français, qui commencera à 08H00 (jusqu'à 12H00), 390.129 candidats sont inscrits en voie générale et 145.294 en voie technologique. Ils devront choisir entre une dissertation et un commentaire de texte pour le bac général, et entre un commentaire et une contraction de texte associée à un essai pour le bac technologique.

La dissertation, et l'essai en filière technologique, portent sur un texte au programme, qui est construit autour des quatre grands genres littéraires: roman, poésie, théâtre et littérature d'idées. Pour chaque genre, les élèves ont étudié une œuvre, parmi trois proposées.

Ont pu ainsi être étudiés "Manon Lescaut" (1731) de l'Abbé Prévost, "La Peau de chagrin" (1831) de Balzac ou "Sido" (1929) de Colette pour le roman; "Le Cahier de Douai" (1893) d'Arthur Rimbaud, "La Rage de l'expression" (1952) de Francis Ponge ou "Mes forêts" (2021) d'Hélène Dorion pour la poésie.

Pour la littérature d'idées, sont au programme "Gargantua" (1534) de Rabelais, "Les Caractères" (1688) de La Bruyère et la "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne" (1791) d'Olympe de Gouges. Pour le théâtre, étaient proposés cette année "Le Malade imaginaire" (1673) de Molière, "Les Fausses confidences" (1737) de Marivaux et "Juste la fin du monde" (1990) de Jean-Luc Lagarce.

L'épreuve écrite de français compte coefficient 5 en voie générale et technologique.

Cet écrit sera suivi d'un oral de français, doté également d'un coefficient 5 et qui porte sur les mêmes textes. Les dates de l'oral sont fixées par chaque académie. Le nombre de textes au programme pour cette épreuve a été ramené de 20 à 16 cette année en voie générale.

Les élèves de terminale commenceront les épreuves écrites du bac mardi matin avec la philosophie. Ils passeront ensuite les épreuves écrites de spécialité du 19 au 21 juin, puis le grand oral entre 24 juin et le 3 juillet.