Bac 2026: ce qui est obligatoire, autorisé, interdit

Le baccalauréat démarre jeudi avec les épreuves de français pour les lycéens de première et la philosophie lundi pour les élèves de terminale en voie générale et technologique ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Lors du baccalauréat, qui démarre jeudi avec les épreuves de français pour les lycéens de première et la philosophie lundi pour les élèves de terminale en voie générale et technologique, voici ce qui est obligatoire, interdit et autorisé.

Convocation et pièce d'identité obligatoires

Les candidats doivent se présenter à l'heure indiquée sur leur convocation, munis de ce document ainsi que d'une pièce d'identité en version physique, en cours de validité ou périmée depuis moins de cinq ans.

Ils sont convoqués 30 minutes avant le début de l'épreuve afin de pouvoir s'installer à la place qui leur est attribuée.

Les candidats peuvent également présenter leur pièce d'identité via l’application France Identité sur smartphone. Toutefois, cette modalité n'est pas valable en cas de contrôle pendant l’épreuve, l'usage du téléphone étant strictement interdit durant la composition.

Le ministère de l'Éducation nationale recommande vivement aux candidats de se munir d'une pièce d'identité au format papier.

En cas de perte ou de vol de sa pièce d'identité, il sera demandé un récépissé de la déclaration auprès de la police ou de la gendarmerie et un autre document officiel avec photo permettant de reconnaître le candidat.

Les candidats étrangers ne pouvant pas présenter une pièce d'identité doivent demander à leur chef d'établissement un certificat de scolarité récent avec une photo.

Retard d'une heure maximum

L'accès à la salle d'examen est interdit à tout candidat qui se présente après l'ouverture de l'enveloppe contenant les sujets. Cependant, en cas de retard indépendant de la volonté du candidat et ne dépassant pas une heure, le chef de centre peut l'autoriser exceptionnellement à plancher, mais sans temps supplémentaire.

Si le retard dépasse une heure et ce, quel que soit le motif, le candidat est considéré comme absent.

Les sorties aux toilettes sont interdites lors de la première heure afin d'éviter de croiser les candidats retardataires, sauf nécessité absolue et accompagné par un surveillant. Passée la première heure, elles sont autorisées mais un lycéen après l'autre et accompagné.

Il est possible de quitter la salle avant la fin de l'épreuve, une fois la première heure écoulée. Cette sortie est définitive. Il faut toujours remettre sa copie, même blanche, avec l'en-tête complété, et signer la liste d'émargement.

Appareils connectés interdits

Sont considérées comme des fraudes ou tentatives de fraude, la communication "avec d'autres candidats pendant les épreuves", y compris pour demander un stylo, "l'utilisation d'informations, de matériel ou de documents non autorisés par le sujet ou la réglementation" ou encore "toute substitution de personne", prévient le ministère.

Tout appareil qui communique avec l'extérieur et/ou "doté d'une mémoire électronique permettant la consultation de fichiers", que ce soit les téléphones portables, les montres connectées ou les tablettes tactiles, est proscrit pour les épreuves orales comme écrites et doit être éteint et rangé dans le sac du candidat ou remis aux surveillants.

L'utilisation de l'intelligence artificielle, en hausse ces dernières années, est également formellement interdite.

Des détecteurs de smartphones ou d'objets connectés seront installés aléatoirement dans les centres d'examen.

Épreuves de remplacement en septembre

Des épreuves de remplacement sont organisées du 7 au 11 septembre pour ceux qui n'auraient pas pu se présenter aux épreuves pour une raison de force majeure (maladie par exemple).

Il faut écrire rapidement au rectorat et joindre les justificatifs, comme un certificat médical.

Les candidats conservent le bénéfice des propositions d'admission dans l'enseignement supérieur faites sur Parcoursup jusqu'à la publication des résultats définitifs fin septembre.