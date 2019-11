Bac 2020 : les dates des épreuves sont désormais connues

Il s'agit de la dernière année avant l'entrée en vigueur de la réforme Blanquer. Le ministère de l'Éducation nationale a publié jeudi les dates des épreuves de 2020 au Bulletin officiel.Les élèves de terminale des filières générales et technologiques cloront leurs années lycéennes du mercredi 17 au mercredi 24 juin. Et connaîtront leurs résultats le 7 juillet.Concernant les épreuves orales et pratiques, leurs dates seront fixées par le recteur de chaque académie pour les élèves de terminale. En 1re, les épreuves de français auront lieu le 17 juin après-midi, de 14 heures à 18 heures.Voici le détail des épreuves écrites, filière par filière.Bac LMercredi 17 juin : philosophie de 8 heures à 12 heures, français et littérature de 14 heures à 18 heures.18 juin : histoire-géographie de 8 heures et 12 heures.19 juin : sciences de 8 heures à 9h30, LV1 de 14 heures à 17 heures.22 juin : littérature de 8 heures à 10 heures.23 juin : mathématiques de 8 heures à 11 heures, LV2 étrangère ou LV2 régionale de 14 heures à 17 heures.24 juin : arts (épreuve écrite) de 14 heures à 17h30, grec ou latin de 14 heures à 17 heures.Bac ES17 juin : philosophie de 8 heures à 12 heures18 juin : histoire-géographie de 8 heures à 12 heures.19 juin : sciences de 8 heures à 9h30, LV1 de 14 heures à 17 heures.22 juin : sciences économiques et sociales (spécialité économique approfondie ou sciences sociales et politiques) de 8 heures à 12 heures ou 13 heures.23 juin : mathématiques de 8 heures à 11 heures, LV2 (étrangère ou régionale) de 14 heures à 16 heures.Bac S17 juin : philosophie de 8 heures à 12 heures, français de 14 heures à 18 heures.18 juin : histoire-géographie de 8 heures à 11 heures.19 juin : LV1 de 14 heures à 17 heures22 juin : physique-chimie de 8 heures à 11h30.23 juin : mathématiques de 8 heures à 12 heures, LV2 (étrangère ou régionale) de 14 heures à 16 heures.24 juin : sciences de la vie et de ...