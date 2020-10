B2M de Montmagny, du Val-d'Oise à la Coupe du monde de foot à 7 au Mexique

Lorsqu'il décide de fonder un club de foot à sept en 2013 pour pouvoir jouer avec ses potes, Mohamed ne se doute pas que l'aventure va le conduire sur la pelouse du Camp Nou, à Cancún et à Mexico. Pourtant, petit à petit, son club du Val-d'Oise a réussi à gravir les échelons et à se construire un drôle de voyage, qui se poursuivra en avril 2021, avec un championnat d'Europe à disputer en Russie.

Started from the bottom

Il est environ 15h, samedi dernier, quand Mohamed, le président de B2M (Bande de Montmagny), un club de foot à sept, arrive au Footmax de Saint-Maximin afin de se préparer pour cette deuxième édition du Vrai Foot Day. Retardé par des soucis de transport, il rejoint alors sa bande de potes en vitesse pour se détendre et discuter avant le grand match. Pour l'occasion, le club a organisé une rencontre contre son sponsor - Kifsa, une boisson sans alcool à base d'hibiscus -, afin de mettre en avant l'insertion professionnelle. Ainsi, une règle particulière a été fixée : à chaque but inscrit par l'une des deux équipes, un adversaire doit sortir du terrain et passer un entretien d'embauche pour espérer revenir sur le terrain. Si l'entretien n'est pas concluant, son match est terminé. Problème : à la suite d'un imprévu, les entretiens n'ont pas pu se faire et un questionnaire sur le foot a été mis en place. À travers cet exercice, Mohamed souhaite mettre en avant la recherche d'emploi, mais aussi montrer sa reconnaissance envers son sponsor :Le rêve en question : une Coupe du monde de foot à sept disputée au Mexique.Au départ, pourtant, il n'y a qu'une bande de potes d'enfance, composée de joueurs qui jouaient au foot à onze chacun dans leur coin et qui souhaitaient se retrouver. Voilà comment l'idée de fonder un nouveau club est née, petit à petit, et que la troupe a gravi les échelons pour participer d'abord à quelques compétitions régionales, puis est devenue championne de son département (le Val-d'Oise), avant de devenir une référence du coin. En 2017, l'aventure a finalement pris une autre tournure, plutôt inattendue : après avoir remporté la Coupe de France et le championnat de France, le plus si petit club du Val-d'Oise a décollé jusqu'à Barcelone - et au Camp Lire la suite de l'article sur SoFoot.com