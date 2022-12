Azzedine Ounahi, le physique de l'emploi

1,82 mètre, 62 kilos : intronisé par Vahid et conforté par Walid, le frêle Angevin brille chez les Lions de l'Atlas. D'Avranches à un quart de finale de Coupe du monde, il n'y a finalement qu'un pas.

"Je ne suis pas un joueur qui aime le duel. J'essaye de les éviter au maximum, car quasiment tous les joueurs sont plus costauds que moi. J'essaye de jouer vite, de sortir de la densité grâce à ma prise de balle." Azzedine Ounahi

Très fin, très faim

Voilà une chose dont les suiveurs de la "Farmers League" pourront se vanter. Ceux qui ont eu le courage, en ce dimanche après-midi d'août 2022, de suivre un Angers-Nantes pour la 1journée de cette bonne vieille Ligue 1 ont eu quatre mois d'avance sur Luis Enrique.Le désormais ex-sélectionneur espagnol a des étoiles dans les yeux. Il vient de faire connaissance avec ce milieu relayeur filiforme, généreux en efforts et soyeux en technique. 120 minutes disputées, 14,715 km parcourus et un bon paquet de récupérations et de dribbles réussis.[...]Ce- le même que son modèle Andrés Iniesta -, c'est Azzedine Ounahi, 22 ans. Le joueur du SCO d'Angers a fêté sa première cape il y a moins d'un an. Treize sélections plus tard, le gamin se fait un nom en mondovision.Né à Casablanca, en 2000, Azz' - son surnom - est formé au Raja. En 2015, il intègre l'Académie Mohammed VI, sorte de centre de formation national, qui a également vu passer Youssef En-Nesyri et Nayef Aguerd. Abdelouahed Zamrat, son éducateur à l'Académie en 2017-2018, se souvient d'un joueur à l'énergie colossale.Une endurance à toute épreuve, mais un déficit athlétique indéniable. Depuis petit, l'Angevin a dû s'adapter, en acceptant son physique si particulier pour un football moderne qui fait la part belle à la dimension athlétique., expliquait-il en novembre 2021, dans les colonnes deUn credo… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com