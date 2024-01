information fournie par So Foot • 22/01/2024 à 20:43

Azor Matusiwa pose ses valises au Stade rennais

Après trois semaines de mercato, le Stade rennais tient sa première recrue.

Au lendemain de sa qualification en huitièmes de finale de la Coupe de France contre l’OM, le club breton a officialisé l’arrivée d’Azor Matusiwa. Le milieu de terrain néerlandais quitte Reims pour Rennes, où il s’est engagé jusqu’en 2028 ce lundi après-midi. Il s’agit d’un prêt avec une obligation d’achat l’été prochain estimée à 15,5 millions d’euros en plus de 4,5 millions d’euros de bonus, précise Ouest-France . C’était la nouvelle priorité des Rouge et Noir, diminués dans ce secteur de jeu suite à la blessure de Fabian Rieder et au divorce avec Nemanja Matić.…

CG pour SOFOOT.com