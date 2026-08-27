Ayyoub Bouaddi écrit une dernière fois aux Lillois
Avant de s’envoler pour Manchester, Ayyoub Bouaddi a pris le temps de coucher quelques mots sur le papier. Le milieu de 18 ans, au LOSC depuis 2021, a adressé une longue lettre d’adieu aux supporters lillois dans La Voix du Nord . Histoire de refermer proprement cinq années passées dans le Nord. Un départ à 100 millions d’euros, certes, mais surtout celui d’ un gamin arrivé à 13 ans et qui aura disputé 96 matchs avec les pros .
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AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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