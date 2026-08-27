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Ayyoub Bouaddi écrit une dernière fois aux Lillois
information fournie par So Foot 27/08/2026 à 09:17
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Ayyoub Bouaddi écrit une dernière fois aux Lillois

Ayyoub Bouaddi écrit une dernière fois aux Lillois

Avant de s’envoler pour Manchester, Ayyoub Bouaddi a pris le temps de coucher quelques mots sur le papier. Le milieu de 18 ans, au LOSC depuis 2021, a adressé une longue lettre d’adieu aux supporters lillois dans La Voix du Nord . Histoire de refermer proprement cinq années passées dans le Nord. Un départ à 100 millions d’euros, certes, mais surtout celui d’ un gamin arrivé à 13 ans et qui aura disputé 96 matchs avec les pros .

AC pour SOFOOT.com

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