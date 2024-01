Aymeric Laporte tape sur l’Arabie saoudite

On appelle ça cracher dans la soupe. Même si elle est dégueulasse.

Plusieurs mois après la vague de transferts de joueurs européens vers l’Arabie saoudite, plusieurs d’entre eux traînent leur spleen en Saudi Pro League et regrettent leur choix, à l’instar de Karim Benzema, actuellement en froid avec son club d’Al-Ittihad, ou de Jordan Henderson (Al-Ettifaq), qui s’est réfugié à l’Ajax. Aymeric Laporte (Al-Nassr), lui, n’en est pas encore là, mais a tout de même bien critiqué le système saoudien, dans les colonnes d’ As ce samedi. Il explique notamment pourquoi la greffe ne prend pas avec les joueurs venus d’Europe : « C’est une question d’adaptation. Ils ne nous ont pas facilité la tâche. En fait, beaucoup de joueurs sont mécontents, mais nous y travaillons tous les jours, nous négocions. Et nous verrons si les choses s’améliorent un peu parce que c’est quelque chose de nouveau pour eux aussi, d’avoir des joueurs européens qui ont déjà une longue carrière. Peut-être qu’ils ne sont pas habitués à cela, et qu’ils doivent s’adapter à un peu plus de sérieux. » …

JB pour SOFOOT.com