information fournie par So Foot • 01/02/2024 à 20:39

Aymeric Laporte régale lors d’Al-Nassr-Inter Miami… sans CR7 et Messi

Aymeric Laporte régale lors d’Al-Nassr-Inter Miami… sans CR7 et Messi

Le GOAT, c’est Aymeric.

Alors que le public saoudien pensait assister aux retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ce jeudi 1 février, lors du match amical entre Al-Nassr et l’Inter Miami, il n’en a rien été. Blessé, le Portugais est resté sagement en tribune tandis que Lionel Messi a débuté la rencontre sur le banc. En l’absence des deux stars, c’est donc Aymeric Laporte qui a fait le show. L’Espagnol a inscrit un lob de plus de cinquante mètres, tellement inattendu que la réalisation n’a pas suivi.…

AHD pour SOFOOT.com