Aymen Hussein : des dents longues à rayer le gazon

Actuel meilleur buteur de cette Coupe d’Asie 2024 avec 6 buts, Aymen Hussein n’a pas pu empêcher l’élimination des siens face à la Jordanie (2-3), ce lundi, dans un match fou où il a marqué et vu rouge pour avoir fait semblant de manger de l'herbe. Un scénario hors du commun pour un homme dont la vie n’a jamais été vraiment normale.

Lorsqu’il décide de s’asseoir dans la position du lotus près de l’un des poteaux de corner du Khalifa Stadium de Doha, Aymen Hussein est aux anges. En l’espaces de quelques instants, le numéro 18 irakien a le temps d’expédier une frappe croisée parfaite pour redonner l’avantage à son pays face à la Jordanie, de parader devant un virage de fans en folie et de terminer par un chambrage à destination des Jordaniens en faisant mine de bouffer la pelouse. Une irrésistible manière de signer son sixième golazo de la compétition, à un quart d’heure du terme, qui devait permettre à l’Irak de rallier les quarts de finale (le score était alors de 2-1) et de définitivement s’imposer comme l’outsider de cette Coupe d’Asie 2024. Il n’en sera finalement rien. Hussein se prend un deuxième jaune pour sa célébration jugée « provocatrice » – elle parodiait celle des coéquipiers de Mousa Al-Tamari sur l’ouverture du score jordanienne – et regardera depuis le vestiaire la Jordanie renverser la partie grâce à deux pions inscrits à la 96 e et 98 e minute. Un cauchemar pour beaucoup, mais pour Hussein, c’était juste une mauvaise journée de boulot.

أيمن حسين يضع العراق بالمقدمة بهدف ثانٍ في شباك الأردن#الرابعةtv pic.twitter.com/nGTsmZYJZw…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com