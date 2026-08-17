Axel Witsel arrive en Ligue 1

Il aurait pu jouer pour la France du fait de son père martiniquais, il va peut-être découvrir son championnat. Axel Witsel devrait s’engager librement à l’OGC Nice pour un contrat d’un an, plus un en option.

L’ancien joueur de Benfica, du Zénith Saint-Pétersbourg, de Dortmund ou encore de l’Atlético de Madrid sort d’une pige à Gérone (32 matchs), terminée par une relégation (19 e ). Le milieu défensif de 37 ans vient pallier la blessure au ligament croisé de Laurent Abergel dans l’entrejeu.…

NB pour SOFOOT.com