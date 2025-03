Avoirs russes, adhésion de l'Ukraine à l'UE: un sommet de dirigeants centristes européens s'ouvre à Paris

(g-d) L'ancien Premier ministr Gabriel Attal, la présidente du groupe Renew au Parlement européen Valérie Hayer, ET Benjamin Haddad, ministre délégué à l'Europe lorsdu "Sommet pour la démocratie et les libertés", le 24 mars 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Un sommet réunissant une soixantaine de dirigeants centristes européens se réunit lundi à Paris afin de déboucher sur une "déclaration commune" favorable à la saisie des avoirs russes pour soutenir l'Ukraine et à l'entrée de ce pays dans l'UE, a expliqué le président de Renaissance Gabriel Attal.

Ce "sommet pour la démocratie et les libertés", organisé à Paris à l'initiative de l'ancien Premier ministre et de la présidente du groupe Renew au Parlement européen Valérie Hayer, doit permettre de faire face au "rouleau compresseur réactionnaire" de Donald Trump et Elon Musk, a détaillé Gabriel Attal sur France Inter.

Il a notamment souhaité en sortir avec "une déclaration commune qui appelle à la saisie des avoirs russes", afin de "faire progresser cette question" qui aujourd'hui ne fait pas consensus en Europe.

Alors que le gouvernement est contre cette utilisation des avoirs russes, il a défendu sa position: "la donne a changé". "Sur cet argument qui est de dire que ça menacerait la stabilité financière de l'Union, je pense que beaucoup d'investisseurs ont déjà intégré ce risque-là", a-t-il estimé, rappelant que "la stabilité financière de l'Union européenne serait beaucoup plus menacée par une victoire de la Russie sur l'Ukraine".

Et "surtout, je considère qu'avant de faire payer les Français avant de faire payer les Européens pour notre armement et pour le soutien à l'Ukraine, on peut faire payer les Russes", a-t-il développé.

Réunion de dirigeants centristes européens lors du "Sommet pour la démocratie et les libertés", le 24 mars 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

"Pour l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne, on souhaite aller plus vite, là aussi, je pense qu'on peut arriver à s'engager tous ensemble", a-t-il ajouté.

Les participants à ce sommet, représentant 21 pays selon Gabriel Attal, aborderont enfin la question du "réarmement de l'Europe et de la capacité de l'Europe à se défendre".

"Ces formations politiques qui vont se réunir aujourd'hui (sont) présentes dans nos parlements nationaux (...). Si on pousse tous dans la même direction, ça permettra de faire progresser les choses aussi au niveau européen", a-t-il espéré.

Cette réunion, à laquelle assisteront notamment l'ancien Premier ministre bulgare Nicolaï Denkof, l'ancienne Première ministre belge Sophie Wilmès ou encore Szymon Holownia, président du parlement polonais et candidat à l'élection présidentielle du mois de mai, sera ouvert par le Premier ministre François Bayrou, en visioconférence depuis Pau, dont il préside le conseil municipal.