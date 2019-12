Avoir le Sancho

Il a éconduit Pep Guardiola et tourné le dos à la Premier League. À même pas 20 ans, Jadon Sancho met le feu sous les couleurs du Borussia Dortmund et a prouvé qu'un autre destin était possible pour les jeunes footballeurs anglais.

"Il va falloir que tu fasses des sacrifices"

"J'ai commencé à faire ces sacrifices : couper les

" Le 17 mars 2019, en conférence de presse, Pep Guardiola la jouait cool et détendu. "" Mais au fond, l'un des meilleurs techniciens au monde l'a toujours en travers de la gorge, car un gamin de 17 ans lui a dit "no" à l'été 2017. Ce gosse, c'est Jadon Sancho, membre de l'académie de Manchester City pendant deux saisons, et qui, plutôt que de cirer le banc du cador de Premier League et d'attendre son heure, a décidé d'aller voir dans la Ruhr si l'herbe y était plus verte. Coup gagnant : à 19 ans, le natif de Londres est désormais titulaire au Borussia Dortmund, a terminé meilleur passeur de Bundesliga en 2018-19, joue la Ligue des champions, a intégré l'équipe d'Angleterre et y a même inscrit ses deux premiers buts en septembre, face au Kosovo (5-3).Le phénomène Sancho prend forme à Kennington, au sud de la capitale britannique. Sur place, de nombreux terrains où s'exprimaient le prodige ont fermé, faute d'entretien. Des surfaces dures, où il était interdit de tacler. "", se souvient le prodige. Une adversité qui construit son style : dribbles, petits espaces, mouvement et évitement. Son profil attire les regards des recruteurs de Watford, qui lui proposent d'évoluer dans le nord de Londres alors qu'il n'a pas sept ans. Son entourage le met face à ses responsabilités :