Avions Rafale : gros contrat en vue avec l'Indonésie

La commande assurerait l'équivalent de "7000 emplois dans 500 entreprises pendant 18 mois", s'est réjouie la ministre des Armées.

"Si cette commande se concrétise, ce sont des bonnes nouvelles pour les entreprises françaises". Les négociations entre la France et l'Indonésie sur la vente d'avions Rafale sont en bonne voie, selon Florence Parly. Interrogée à l'antenne de BFM Business jeudi 3 décembre, la ministre des Armées a salué une probable "bonne nouvelle" pour le secteur de l'aéronautique et "les 500 entreprises qui travaillent pour le programme Rafale" , porte-étendard de Dassault Aviation.

"Lorsqu'un contrat n'est pas signé, il ne faut jamais dire qu'il est signé, mais c'est très bien avancé", a t-elle déclaré. La ministre a indiqué que le contrat représente "l'équivalent de 7000 emplois dans 500 entreprises pendant 18 mois. Cela irrigue le tissu industriel et économique".

Selon La Tribune , l'Indonésie souhaite finaliser un contrat sur 48 Rafale, qui s'inscrit dans un accord de coopération plus global entre Paris et Djakarta en matière de défense. Si les négociations avec l'armée de l'air indonésienne sont très avancées, les autres dossiers le sont moins. Sur l'équipement naval, les sous-marins Scorpène et les corvettes Gowind font ainsi face à la concurrence étrangère.

En 2016, la France et l'Inde avaient conclu un accord sur la vente de 36 Rafale, estimé à 7,8 milliards d'euros.

Paris va aussi commander de nouveaux Rafale

Dans le même temps ou presque, Florence Parly a été interrogée au Sénat sur le coût du remplacement de 12 avions Rafale prélevés sur l'inventaire de l'armée de l'Air au profit de la Grèce. Athènes a annoncé mi-septembre son intention d'acquérir six Rafale neufs et douze d'occasion, pour un montant compris "entre un et deux milliards d'euros", selon le cabinet de la ministre. "Les discussions pourraient aboutir d'ici la fin de l'année", selon la ministre. "Si ce contrat aboutit, alors le produit de la vente des Rafale d'occasion reviendra bien au ministère des Armées" et non au budget général de l'Etat, a-t-elle déclaré. "Nous avons eu toutes les assurances du ministère de l'Economie et des Finances à ce sujet." Pour remplacer les 12 avions d'occasion vendus à la Grèce, Paris doit commander en parallèle 12 Rafale neufs pour les besoins de l'armée de l'Air française.