Avion : quels ont été les trajets les plus perturbés en 2019 ?

Il y a (légèrement) du mieux par rapport à 2018. Selon des chiffres exclusifs de la société Air Indemnité, révélés par Le Parisien, 2,5 % des vols enregistrés au départ ou à destination de la France ont connu des retards de plus de deux heures ou des annulations, contre 3,8 % l'année dernière. Du côté des vols internationaux, le carton rouge revient à la compagnie aérienne Tunisair avec 11,2 % de retards importants. D'ailleurs, le quotidien précise que le trajet Tunis-Lyon-Saint-Exupéry représente même la liaison internationale la plus perturbée avec 11,9 % de soucis.Lire aussi Le défi du demi-tour du monde en avion de ligneArrivent ensuite Air India (6,3 % de retards) et Aigle Azur (5,3 %). « Les vols les plus chahutés sont Delhi-Charles-de-Gaulle (9,16 % de perturbations), Tunis-Orly ou Orly-Tunis et enfin Los Angeles-Charles-de-Gaulle », détaille Le Parisien. D'autres compagnies se distinguent, elles, par leur ponctualité, comme Emirates, Finnair, Singapore Airlines, Alitalia, Turkish Airlines et Iberia. Au regard des pays les plus desservis depuis la France, la Grèce apparaît comme la destination la moins impactée par les retards. À l'inverse, la Tunisie, l'Algérie et les États-Unis sont les plus touchés.600 millions d'eurosLa société Air Indemnité pointe également la mauvaise gestion de certains vols internes. Par exemple, le trajet Metz-Nancy-Marseille subit des perturbations dans 19,3 % des cas. De même, le Paris...