Avion privé, staff pléthorique, mascotte... le grand barnum de la NBA débarque à Paris

Leurs paupières sont lourdes, les yeux rougis : à l'entraînement ce mardi midi à Levallois, les Milwaukee Bucks semblent fatigués. Ça peut se comprendre : à 1h30 du matin, heure française, la meilleure équipe NBA de la saison terminait son match contre Chicago (11-98) dans le Wisconsin. Huit heures d'avion privé plus tard et 6 500 km plus loin, les partenaires de Giannis Antetokounmpo à la tête d'une délégation de 80 personnes sont déjà en France pour disputer un match de saison régulière contre les Charlotte Hornets.« Ce n'est pas un sacrifice mais un privilège d'être là malgré une courte nuit », souffle le All Star Khris Middleton. Il ne manque qu'un « cerf » : Antetokounmpo lui-même. Le « monstre grec » (son surnom) n'a pas pris l'avion. « Pour des raisons personnelles, glisse son coach Mike Budenholzer, il nous rejoindra plus par vol spécial ». Pas de souci : la star, MVP de la saison NBA en 2019, était là mercredi. Victory walkin' straight to Paris. pic.twitter.com/JyJI970usl-- Milwaukee Bucks (@Bucks) January 21, 2020 Mais son absence est révélatrice du fonctionnement d'une équipe NBA. Il n'a rien à voir avec un club pro en Europe. « Contrairement à nous, confirme Jacques Monclar, spécialiste NBA sur beIN Sports, la NBA ne connaît pas les mises au vert, les repas systématiques et les rassemblements en commun à l'hôtel. Entre les matchs et les entraînements, les joueurs sont libres de faire ce qu'ils veulent, déjeuner où ils souhaitent et avec qui ils désirent. Ils peuvent sortir s'ils en ont envie. Ils sont responsabilisés. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'être bons au match et aux entraînements. »«Tout le monde est venu avec femmes et enfants»Par rapport à une équipe européenne lambda, les deux franchises, qui s'opposeront vendredi soir sur le parquet de l'AccorHotels Arena, ont un avantage sans nom : leur immense richesse. Selon le magazine Forbes, les Bucks ...