Avion abattu par l'Iran : le terrible combat d'un père

Plus de quarante jours après le crash, Hamed Esmaeilion rappelle une nouvelle fois pourquoi il n'était pas dans le Boeing 737 d'Ukraine Airlines le 8 janvier dernier, où avaient pris place sa femme Parissa et leur fille Reera. « Je suis sur la liste noire des écrivains iraniens. J'écris beaucoup de textes politiques et j'aurais eu des problèmes si je m'étais rendu sur place », explique ce dentiste de 43 ans, installé avec sa famille au Canada depuis dix ans. C'est donc sans lui que son épouse, accompagnée de leur fille de neuf ans et demi, s'est rendue à Noël en République islamique pour assister aux fiançailles de sa s?ur.Lire aussi Boeing abattu : l'incroyable volte-face de l'IranMais la période n'est pas forcément propice aux déplacements en Iran. Les tensions géopolitiques entre la République islamique et les États-Unis sont alors à leur paroxysme. Les États-Unis viennent d'abattre en Irak le général iranien Qassem Soleimani, le chef de la branche extérieure des Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique. Et l'Iran jure qu'il frappera les forces américaines pour le venger. La riposte a lieu le mercredi 8 janvier. Les Gardiens de la révolution envoient une dizaine de missiles contre des bases abritant des soldats américains en Irak, sans faire de morts. Au même moment, Parissa et Reera Esmaeilion embarquent sur le vol PS 752 d'Ukraine Airlines à l'aéroport international Imam-Khomeiny...